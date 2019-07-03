وزارة التربية والتعليم تعلن الموعد شبه النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

متابعينا الأعزاء في داخل جمهورية مصر العربية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، التي يترقبها الأف الطلبة والطالبات، والتي يزداد البحث عنها في مثل هذا الوقت من العام، فبمجرد الانتهاء من الامتحانات يبدأ البحث عن موعد ظهور النتيجة، فهي أهم مرحلة تعليمية في حياة الطلبة وهي التي ترسم مستقبلهم الدراسي.

طالب السيد خالد عبد الحكم /مدير الإدارة العامة ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، بعدم الضغط على الوزارة بالسؤال عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بالثانوية العامة.

طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 بقسميها العلمي والأدبي

الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة.

أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

تحديد الشعبة الخاصة بالطالب أوالطالبة( أدبي، علمي رياضه،علمي علوم)

الضغط على زر إظهار النتائج.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي2019

قال عبد الحكم أن لجان التصحيح والمراقبة تعمل بكل طاقاتها في عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ولا نريد الاستعجال حرصاً من الوزارة على أن يحصل كل طالب على حقه كاملاً، ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتدقيق، وقال مدير الإدارة العامة ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، يمكن أن نعلن الموعد المتوقع لظهور النتيجة وهو نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري.

تعرف على نتيجة العينات العشوائية في الثانوية العامة

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبتي العلمي والأدبي، يبدأ البحث عن نتيجة العينات العشوائية للنتائج في كافة المواد، التي تم اعتمادها وتشير العينات إلي أن النتائج مبشراً للغاية، في جميع المواد وسجلت نسبة النجاح فيها معدلات أعلى من السنوات الماضية، الأمر الذي الذي يشير إلي أن قطاعات كبيرة من الطلاب قد حصلوا على مجاميع مرتفعة.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج، النجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات.