“وزارة التربية والتعليم” تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 تعرف على نسب النجاح في تصحيح العينات العشوائية

متابعي موقعنا الرائد كلمة دوت أورج في كل مكان داخل جمهورية مصر العربية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن نتيجة الثانوية العامة 2019، التي يزداد البحث عنها على مواقع الإنترنت ومحركات البحث المختلفة، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم للاطمئنان على أبنائهم ومستقبلهم، الذي يتحدد بناء على هذه النتيجة التي تعتبر أهم سنة دراسية في حياة الطلاب، ويتحدد على أثرها مستقبله التعليمي.

طالب مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة الطلبة وأولياء أمورهم ووسائل الإعلام عدم استعجال الوزارة في الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لكي لا يضار أي طالب أو طالبة نتيجة خطأ في عملية الرصد والتدقيق في الدرجات وقال أنه منذ تم الانتهاء من الامتحانات بدأت على الفور عملية التصحيح والمراجعة.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة2019

الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة. أدخال رقم جلوس الطالب والطالبة. تحديد الشعبة الخاصة بالطالب والطالبة( أدبي، علمي علوم، علمي رياضة). الضغط على زر عرض النتائج.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

قال السيد /خالد عبد الحكم، أنة يمكن أن أعلن بصفة شخصية بناءً على عمليات التصحيح والمراجعات التي تتم حالياً، أنه في نهاية الأسبوع القادم يمكن أن تعلن النتيجة، وهذا ليس موعداً نهائياً وفيما يتعلق بالشكاوى التي وصلت الوزارة عن صعوبة الامتحانات في عدد من المواد، وخاصة مادة التاريخ وعدم كفاية وقت الامتحان قال ، أن الوزارة تنظر إلي نتائج العينات العشوائية التي تتم ونسب النجاح فيها، فإذا كانت غير ملائمة تتعامل الوزارة مع الأمر بقرارات تحقق مصالح الطلاب أولاً،وعن نتيجة العينات العشوائية قال أنها مرتفعة عن الأعوام السابقة، وأن عدد كبير من الطلاب حصلوا على مجاميع مرتفعة، تثلج صدورهم وتمكنهم من الكليات التي يرغبون فيها.

وفي نهاية التقرير نتمنى أن يحقق كل طالب النجاح والتفوق الذي ينشده.