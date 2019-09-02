وزارة التربية والتعليم| تكشف عن مشروع الخمس وعشرون مدرسة تمنح شهادة دولية للتعليم ما قبل الجامعي

عند حديثنا عن تطوير المنظومة العامة العاملة للتعليم بمصر، فهنا نتحدث عن عدة محاور إستراتيجية انتهجتها الدولة المصرية للنهوض بالتعليم لمستويات تتوافق مع متطلبات السوق العالمية وليس المحلية فقط للكفاءات الوظيفية، وتم وضع إطار منظومة تطوير التعليم بمصر وفق متطلبات العدالة الاجتماعية التي تكفل لأبناء الطبقات المتوسطة الحصول على تعليم راقي بمقابل مادي يتوافق مع قدرة تلك الطبقات، ومن ضمن ذلك مشروع الخمس وعشرون مدرسة الدولية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بمصر.. وإليكم فيما يلي تفاصيلها.







تفاصيل المدارس الدولية بمصر التابعة لمدارس النيل المصرية

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، انه تم تخصيص 2 مليار جنيه، برأس مال وطني 100% وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة منظومة تعليمية على أسس دولية للطالب المصري من المستويات الاجتماعية الوسطى، وذلك لإنشاء 25 مدرسية على أسس تنظيمية دولية تمنح شهادة ما قبل التعليم الجامعي للطالب ويكون معترف بيها دولياً على المستوى العالمي







حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن منظومة المدارس الدولية في مصر تتم بتعاون برتوكولي كامل مع مؤسسة جامعة كامبريدج الدولية، وتُمنح الشهادة وفق معاييرها المعترف يبها بجميع دول العالم.

وأكدت الوزارة أن مشروع الخمس وعشرون مدرسة المنتشرة بجميع أنحاء مصر، من شمالها إلى جنوبها قد تم تنفيذ 9 مدارس منها وكان من بينهم ثلاث مدارس بمحافظات الصعيد وفق تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، والمدارس التي تم تنفيذها حتى الآن هي طيبة الجديدة بالأقصر – أسوان الجديدة – أسيوط الجديدة – دمياط الجديدة – السادات بالمنوفية – الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين ).





