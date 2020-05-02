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وزارة التربية والتعليم تكشف موعد تسليم المشاريع البحثية لسنوات النقل

بواسطة عبدالرحمن خالد
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي عن موعد تسليم المشاريع البحثية التي كانت قد أقرتها خلال الفترة الماضية على طلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المفترض أن يعمل عليها الطلبة في الوقت الحالي من أجل تسليمها في الموعد المحدد للوزارة لبدء فحصها وإعلان نتائج النجاح والرسوب فيها حسبما أعلن زير التربية والتعليم.

موعد تسليم المشاريع البحثية

وكشفت وزارة التربية والتعليم خلال بيان لها عن موعد تسليم المشاريع البحثية الخاصة بالطلبة قائلا إن تسليم الأبحاث يبدأ خلال أسبوع من الآن حيث إن بدايته ستكون يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو وحتى يوم السادس عشر من نفس الشهر الجاري، وذلك لكل سنوات النقل المقرر عليهم ذلك المنهج.

وزير التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال تصريحاته أن الوزارة تفضل أن يتم عمل البحث بشكل إلكتروني وعلى الرغم من ذلك فإنها تسمح بعمله بشكل ورقي لبعض الطلبة في حالة فشلهم في عمله بالطريقة الإلكترونية وذلك حرصا من الوزارة على توفير كافة سبل الراحة للطلبة خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد أعلن تطبيق منظومة التعليم عن بعد من خلال الوزارة وذلك حرصا منه على استكمال العام الدراسي للطلبة خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي بانتشار وتفشي فيروس كورونا بشكل واضح في الشوارع المصرية.

عبدالرحمن خالد
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