وزارة التربية والتعليم تُحذر من استنفاذ الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

بدأت المرحلة الثانية في الأربعاء الموافق 31/7/2019 وتستمر لمدة 5 أيام وتنتهي في الأحد 4/8/2019، وبدأ الطلاب في تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني لتنسيق الكليات، وتحذر وزارة التربية والتعليم الطلاب من استنفاذ الرغبات واختيار الكليات التي ربما لا تتوافق مع المجموع الكلي ولم يقع الاختيار عليك من قبل أي من الكليات المتاحة في التنسيق.

ويجب وضع التوزيع الجغرافي في الاعتبار ولن يقبل موقع التنسيق كتابة رغبات لا تخضع للتوزيع الجغرافي ونُقدم لكم في هذا المقال بعض النصائح التي تساعدكم في كتابة الرغبات واختيار الكليات التي تناسبكم.

ما هو استنفاذ الرغبات

هناك الكثير من الطلاب يطمحون في الالتحاق بكليات القمة ويكون المجموع الكلي للطالب أقل من الكليات وعلى سبيل المثال (حصول طالب على درجات بنسبة 85%) ويقوم باختيار الرغبات بالترتيب الذي نزلت عليه في مكتب التنسيق واختيار كليات الهندسة المُتاحة في المرحلة الثانية ثم كليات الحاسبات والمعلومات في المحافظات وهكذا ولم يتوافق في النهاية المجموع الكلي مع عدد الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكليات فيكون استنفذ الرغبات بدون الحصول على بطاقة الترشيح لأي من الكليات.

خطوات تسجيل الرغبات

يمكنكم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك للطلاب الحاصلين على درجات

الشُعبة الحد الأدنى العلمية 320 درجة بنسبة 78.05 % الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%

وبعد الدخول إلى موقع التنسيق ستظهر لك هذه النافذة

قم باختيار الشهادة الثانوية وكتابة رقم الجلوس والرقم السري والرمز التأكيدي الذي يظهر أمامك في الصورة والانتقال إلى الخطوة التالية وهي تسجيل الرغبات، وتكون الصفحة مكونة من 75 رغبة يجب اختيارهم بالكامل وكتابة الكليات بالترتيب الذي تريده ثم الانتقال إلى الخطوة التالية والتأكد من حفظ البيانات بالدخول مرة أُخرى إلى الموقع بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات والحفظ وطباعة بطاقة الرغبات إذا أمكن وإليكم فيديو توضيحي لخطوات تسجيل الرغبات خطوة بخطوة:

ويمكنكم التعديل على الرغبات حتى اليوم الأخير والمحدد بانتهاء تسجيل الرغبات في الأحد 4/8/2019.