وزارة التربية والتعليم| تُعلن عن وظائف بالمدارس اليابانية تعرف على الشروط والتخصصات مع رابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة فرص توظيف داخل منظومة المدارس اليابانية بمصر، ومن المعروف أن منظومة المدارس اليابانية هي أحد مظاهر التطور المدعوم وفق رؤية شاملة من قبل الدولة المصرية لعمل إصلاحات شاملة داخل هيكل العملية التعليمية ككل، ولا شك أن المنظومة التعليمية لا تقوم إلا على مُعلم مُدرب ومُؤهل تأهيلاُ كاملاً، وعليه تم الإعلان اليوم عن وظائف عدة لعدة تخصصات تطلبها الوزارة داخل المدارس اليابانية.

وفيما يلي سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة في تلك الوظائف، ونحدد أيضاً التخصصات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الحاجة إليها، كل هذا شاملاً لرابط التقديم الإلكتروني لتلك الوظائف.

تفاصيل الوظائف الجديدة بالمدارس اليابانية

حيث أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لشغل وظائف شاغرة بمنظومة المدارس اليابانية وذلك بجميع أنحاء الجمهورية، وبدء العمل فوراً مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، وأكدت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عدة تخصصات وأن التقديم لها سيكون إلكتروني عبر موقع محدد لهذا الغرض الوظيفي من قبل وزارة التربية والتعليم.

وشملت التخصصات التي أعلنت الوزارة الحاجة لها في:

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

معلمي رياض أطفال

معلمي مساعد رياض أطفال

معلم MATH

معلم SCIENCE

معلمي تربية دينية إسلامية

معلمي تربية دينية مسيحية

معلمي لغة عربية

معلمي لغة إنجليزية

معلمي تربية رياضية

معلمي تربية فنية

معلمي تربية موسيقية

معلمي غرفة مصادر

أخصائي نفسي واجتماعي

وعن طريقة التقدم والشروط فسوف يكون التقدم إلكتروني وذلك بمليء الاستمارة والإجابة على عدة أسئلة مُحددة وذلك باللغة الإنجليزية، ما عدا فقط معلمي اللغة العربية الإجابة على الأسئلة سيكون باللغة العربية، وعن الموقع الذي سوف يتقدم لها طالبي الوظائف هو موقع https://ejsadm.moe.gov.e/ وهو غير متاح الآن وسوف يتم فتحه خلال الأيام القادمة للتقدم للوظائف المذكورة.