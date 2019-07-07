وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي فلسطين| موعد اعلان نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس دون الاسم عبر mohe.pna.ps

تتابعون في هذه المقالة المحدثة يوميا نتائج الانجاز فلسطين 2019 حيث سادت العديد من الشائعات حول تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 فلسطين، وقد اكدت العديد من المصادر في وزارة التعليم الفلسطينية أن الأوراق الامتحانية للطلاب لم يتم الانتهاء من تصحيحها حتي الآن، ويتم إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الأولي خلال الشهر الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد محدد ورسمي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية انجاز، تابعنا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة حول موعد نتائج الثانوية العامة في جميع مدن فلسطين، ولمعرفة آخر الأخبار والتطورات حول نتيجة الطلاب.

نتائج الانجاز فلسطين 2019

يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الانجاز فلسطين 2019 بفارغ الصبر، فقد انتهت امتحانات الثانوية العامة الدورة الاولي 2019 يوم السادس والعشرون من يونيو، حيث بدأت في الثامن من يونيو، ويجري حاليا تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب والطالبات في جميع المدن، تابع هذه المقالة للمزيد من التفاصيل الرسمية.

نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين

يتم الإعلان رسميا عن نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين عبر المواقع الخاصة بالاستعلام المباشر رسميا فور الانتهاء من تصحيح اوراق الطلاب والطالبات، ثم يتم مراجعة الأوراق وجمع الدرجات لجميع الشعب، ويتم اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 من وزير التعليم الفلسطيني تمهيدا لرفع نتائج توجيهي 2019 علي مواقع الاستعلام.

متى نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

تم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج في المدارس أو علي الانترنت، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق، ونفي اي شائعات حول إعلان النتائج خلال موعد محدد، وقال إن الاسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة رسميا.

وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي

يتم الاستعلام عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي mohe.pna.ps، وكشف مدير عام القياس والتقويم أنه سيتم إعلان نتائج التوجيهي ٢٠١٩ فلسطين “الانجاز” عبر أرقام الجلوس فقط عبر الموقع الرسمي للاستعلام، وذلك دون نشر الأسماء للطلاب والطالبات، وهذا للحفاظ علي خصوصية الطلاب في درجاتهم.

موعد نتائج توجيهي 2019 عقب البيان الصحفي

لفت مدير عام القياس والتقويم إلى أن هناك تشاور حول إعلان نتائج الانجاز للطلاب الفلسطينيين عبر بيان صحفي رسمي وليس مؤتمر للوزير،مؤكدا علي وجود حوار هام مع شركات الاتصالات في فلسطين، وجهود من العاملين لإنشاء موقع مخصص للنتائج وإعلانها.