وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019 نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم يتابع مع طلاب جميع المراحل الابتدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نتيجة الترم الثاني حتى يتم إعلان نتائج آخر العام الدراسي 2019 هذا العام، يترقب طلاب الابتدائي موعد إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس في المدارس وعبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج الطلاب 2019، تعمل الوزارة على متابعة ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، بحيث من المنتظر الانتهاء من إعلانها كاملة خلال الشهر الجاري، لتكون نتائج الطلاب بين أيديهم خلال أيام قليلة.

من المنتظر إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية من خلال مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية (القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، قنا، بني سويف، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الاقصر، السويس، المنيا، دمياط)، في كافة المدارس، بحيث لا تعلن نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية إلكترونياً باستثناء محافظة القاهرة، سيتم إدراج الرابط المخصص لإعلان نتائج الطلاب في القاهرة أدناه.

وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019

يتابع موقع وزارة التربية والتعليم آخر أخبار إعلان وظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس الابتدائي خلال أيام، وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن تصحيح امتحانات الطلاب قد أوشك على الانتهاء ليتم مراجعة ورصد الدرجات بدقة، ثم إرسال كشوف نتائج الطلاب 2019 إلى مديريات التربية والتعليم في كل محافظة ثم إلى كل إدارة تعليمية، ثم إلى المدارس.

للحصول على نتائج الطلاب 2019:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019

يتم التوجه إلى المدرسة والاطلاع على كشوف نتائج الطلاب وذلك في جميع محافظات الجمهوريةو باستثناء محافظة القاهرة، ونحن من خلال موقعنا سنقوم بمتابعة موعد إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم أول بأول.

وللحصول على نتائج الطلاب 2019 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة القاهرة، من خلال:

هذا وقد تم إعلان نتيجة سنوات النقل في المرحلتين الابتدائية (من الأول إلى السادس) والاعدادية (الاول والثاني الاعدادي) إلكترونياً عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي.

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