وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019 نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم يتابع مع طلاب جميع المراحل الابتدائية الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي نتيجة الترم الثاني حتى يتم إعلان نتائج آخر العام الدراسي 2019 هذا العام، يترقب طلاب الابتدائي موعد إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس في المدارس وعبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج الطلاب 2019، تعمل الوزارة على متابعة ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، بحيث من المنتظر الانتهاء من إعلانها كاملة خلال الشهر الجاري، لتكون نتائج الطلاب بين أيديهم خلال أيام قليلة.
من المنتظر إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية من خلال مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية (القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، قنا، بني سويف، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الاقصر، السويس، المنيا، دمياط)، في كافة المدارس، بحيث لا تعلن نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية إلكترونياً باستثناء محافظة القاهرة، سيتم إدراج الرابط المخصص لإعلان نتائج الطلاب في القاهرة أدناه.
وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019
يتابع موقع وزارة التربية والتعليم آخر أخبار إعلان وظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس الابتدائي خلال أيام، وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن تصحيح امتحانات الطلاب قد أوشك على الانتهاء ليتم مراجعة ورصد الدرجات بدقة، ثم إرسال كشوف نتائج الطلاب 2019 إلى مديريات التربية والتعليم في كل محافظة ثم إلى كل إدارة تعليمية، ثم إلى المدارس.
للحصول على نتائج الطلاب 2019:
- نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019
- نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019
- نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019
يتم التوجه إلى المدرسة والاطلاع على كشوف نتائج الطلاب وذلك في جميع محافظات الجمهوريةو باستثناء محافظة القاهرة، ونحن من خلال موقعنا سنقوم بمتابعة موعد إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم أول بأول.
وللحصول على نتائج الطلاب 2019 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة القاهرة، من خلال:
هذا وقد تم إعلان نتيجة سنوات النقل في المرحلتين الابتدائية (من الأول إلى السادس) والاعدادية (الاول والثاني الاعدادي) إلكترونياً عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي.
اترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال للحصول على النتيجة.
التعليقات
الاسم :فاطمة ايمن كمال /الرقم القومي :٣٠٨٠١١٥٠١٠٣٥٦٥
رقم الجلوس ١٤٣
محمود وليد محمود شاكرمحافظه القاهر 4192مدرسه الشهيد عبد الخالق نبيل ف2ادارات البساتين
الاسم محمود وليد محمود شاكر المدرسه الشهيد عب الخالق نبيل بحدايق المعادي ش9 سنه ربعه ابتدايه رقم الجلوس 4192
ظهور نتيجه الاعداديه الصف الثاني الاعدادي امتي
محمود وليد محمود شاكر 4192
محافظه الشرقيه منيا القمح مدرسه التحرير الصف الخامس رقم الجلوس 149
ملك عصام محمد احمد
رقم الجلوس ١٠١٢
محافظة القاهره
١٠١٢
محافظة القاهره
ملك عصام محمد احمد
رقم الجلوس
١٠١٢
محافظة القاهره
نورهان علي راشد محمد
رقم الجلوس 449 محافظه سوهاج مركز اخميم جزيره محروس مدرسه الابتدائيه بنات الصف الرابع
٥٣٨سهيله هاني سعيد الصف الخامس مدرسة الأوائل
يوسف محمود عبد العليم عبدالرازق
رقم الجلوس 859الصف الثالث مدرسة نجيب محفوظ
محافظة الجيزة
عمر أشرف عبد المعطى البشبيشى
١٧٢٢
زياد محمد أحمد الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 37 مدرسة الصلب الجديد ب الإدارة التبين التعليمية
هاجرحسنى عبدالباسطعبدالاول ابتداى رقم جلوس 263 مدرسه مجمع روافع العيساويه المنشاه سوهاج
سهر عبدالرحمن عبدالفتاح ٠٦٠٧
محمد مصطفى حنيدق مدرسه الاتحاد الابتدائية المشتركه محافظة الجيزه
محمد مصطفى حنيدق مدرسه الاتحاد الابتدائي رقم الجلوس٥٣٨
محمد مصطفى حنيدق ٨٥٣
٧٠٨ رقم الجلوس حسن محمود حسن عبدالعزيز
غرب القاهره مدرسه عباس الرسميه لغات
رقم الجلوس ٦٥٩
يوسف ابراهيم معروف مرسى رقم الجلوس ١٤٤ الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى مدرسه العطف المنوفيه
سيد عادل السيد رقم جلوس 831
يوسف ابراهيم معروف مرسى رقم الجلوس ١٤٤الصف الرابع الابتدائى مدرسةالعطف إدارة الباجور التعليمية
على احمد عبد الحميد رقم الجلوس ٦١٣٣ محافظة القاهرة
الصف الرابع الابتدائي ٤٠٤ مدرسة بلقس الجديدة
هدير ربيع احمد محمد رقم الجلوس 492بالقاهره
يوسف محمود رياض
محافظه القاهرة
الصف السادس
رقم جلوس ٧٣١
نتيجةالصف الرابع اسكندرية
يوسف محمود رياض
محافظه القاهرة
رقم جلوس ٧٣١
الاسم انجي مجدي رقم الجلوس:2884 المدرسة:فاطمة الزهراء
الاسم انجي مجدي رقم الجلوس:2884
اريد درجات الشهادة الصف السادس الأ بتدائ رقم الجلوس 1219
زياد محمد الشحات اسماعيل العشري
مدرسة ترعة خمسة بابوصوير للصف السادس ورقم الجلوس ٣٨٦
حبيبة صدام ربيع محمد عبد المحسن رقم جلوس 481 رقم قومى30901230102041
كنزي محمد عبد الرازق رقم الجلوس ٧٦٢
راقيه عبد العال مصطفى رقم الجلوس ١٦٨ الاسكندريه الصف الخامس الابتدائي
راقيه عبد العال مصطفى رقم الجلوس ١٦٨ الاسكندريه
رقم جلوس 1671 الصف السادس الابتدائي
ملك سعد جورج ٤٠٢بندر دنيا القمح
محمد مبروك محمد الديهي رقم الجلوس ٣٦٥
١٢٧
رقم الجلوس71 الصف الأول الاعدادي
رقم الجلوس71
537 الصف السادس الإبتدائى
يوسف محمد احمد صادق
علي الجارم
الصف السادس
رقم الجلوس:713
628القاهره
628محافظه القاهره
٤٠١٩
ال
٨٣٥
4135
مريم مصطفي بدر
الصف الرابع
1662
٢٢٤٠٦ سندس اشرف محمد السيد مؤمن
4135
مريم مصطفي بدر
٤٩٥٦ محافظة الاسكندرية ارجو الاهتمام وشكرا
رقم الجلوس 231 الاسم نورهان عيد فاروق حسن
الدقهلية الصف السادس الابتدائي ٣٩
سمير صبرى محمد على ابو حامد رقم الجلوس ٢٣٥ محافظه المنوفيه
شهد سيد بد المرضي 721
235
1321
بيشوي مجدي 506
ريتاج عصام عبدالله علي رقم الجلوس٧٦٢ الأسكندريه
عبير ياسر عبد اللطيف رقم الجلوس ١٠٥ البحيره، مدينه النابوريه الشجاعه
حسام ياسر عبد اللطيف رقم الجلوس ١٠٥ البحيره، مدينه النابوريه الشجاعه
زياد شعبان احمد
1378
مدرسه الامام البوصيري
محافظة الجيزة
٥٨١
882
٧٧٨
٤٢١١ الصف الرابع
710 محافظة بني سويف
نت
الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس٢٦٤
875
نتيجة سته ابتدائى اسكندريه اداره المنتزه رقم الجلوس٣٢٣اسكندريه الاسم مني رجب محمدبسطاوي
نتيجة سته ابتدائى اسكندريه اداره المنتزه رقم الجلوس٣٢٣اسكندريه
مروان محمد عبد العزيز منصور 197 الصف الرابع الابتدائى ترم ثانى
نتيجة سته ابتدائى رقم الجلوس٣٢٣اسكندريه اداره المنتزه
رقم الجلوس هو197 الصف الرابع الابتدائى ترم ثانى
رقم الجلوس250
رقم جلوسى ٢٠٧ وانا فى سنة خمسة
اية عزت علي فريد محمد
رقم الجلوس 508
في مدرسة المجمع بيشه قائد الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقيه
٢٥٧
رنا أسعد الدقهلية رقم الجلوس ٦٩٠
خديجه محمد شوقى ٢٤٤
٢٤٤
منة رضا محمد
رقم الجلوس 620
الاسم مروان ايهاب محمد موسي علام
مدرسة عرفان
1463 الصف السادس الابتدائى
شهادةعبد الرحمن عمرو السيد حسين مدرسه الشهيد فتحي عبد العظيم رقم الجلوس ٣٥٤الصف السادس الابتداى
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 122
والخامس الابتدائي 877 ، 853
٦٠٣ مريم السيد زكي الشرقية
شهادةعبد الرحمن عمرو السيد حسين مدرسه الشهيد فتحي عبد العظيم رقم الجلوس ٣٥٤
620
مروان ايهاب محمد موسى علام
ادهم السيدعمرمدرسة معالى السيوف الخاصة رقم الجلوس 242
التي لوسمحتوا لصفحة الرابع 242
١٠٠٠
صابرين رفعت علي احمد ٨٦اول اعدادي
محمد رفعت علي احمد خامس ابتدائي
محافظه اسيوط
ساميه عبدالمالك القاهره رقم الجلوس707
يوسف محمد عبد المنعم
1097 المنيا
صابر على مهنا رقم الجلوس 350
١٦١٨
احمد رمزى السعيد رقم الجلوس ٥٠٣ اسكندريه
603
550
وليد مجدي عبداللة الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 661 بالمنيا
436
فاطمة خالد هلال ابراهيم
رقم الجلوس ٤٢٧ بالدقهليه
165
مدرسة الرويهب الإبتدائية القديمه محافظة سوهاج مركز المنشاه قرية الرويهب /محمد رمضان محمد احمد /رقم الجلوس ٩٠ الصف الرابع الابتدائى
مدرسة الرويهب الإبتدائية القديمه محافظة سوهاج مركز المنشاه قرية الرويهب /محمد رمضان محمد احمد /رقم الجلوس ٩٠
724
عبد الله محمود منسى رفم الجلوس316 الخامس الابتدائى
رقم الجلوس 123
٨٦٤
شيماء عادل عطيه الصف الرابع رقم 128مدرسه اولاد عطيه
193
الاسم شيماء عادل عطيه مدرسه اولاد عطيه الشرقي مركز ههيا رقم الجلوس 128
فاطمةا الزهراء محمدعطية رقم الجلوس 608 الاسكندرية
٥٦٢
طارق حماده سلطان أبوالعلا 32
1131548
نتيجه الصف الرابع الإبتدائى ترم تاني
حنين محمد طه طه رقم الجلوس٤٩٣ محافظةبالقاهرة الصف الرابع الابتدائي
حنين محمد طه طه رقم الجلوس٤٩٣ محافظةبالقاهرة
5029
232
31003290103549
بنتى في الصف السادس واريد النتيجة محافظة الاسكندرية رقم الجلوس هو،4956
٧٦٢
228
محمود محمد مسعود رقم الجلوس 382
٢٥٨
ارجو معرفة نتيجة بنتى محافظة الاسكندرية رقم الجلوس هو4956
الصف الخامس الابتدائي ورقم الجلوس 5045 ومدرسة عمر مكرم ومحافظة القليوبية
الرقم القومي٣٠٧١١٠٦٢٢٠٢١٧١رقم الجلوس١٠٣٠يوسف ابراهيم خميس
الرقم القومي٣٠٧١١٠٦٢٢٠٢١٧١رقم الجلوس١٠٣٠
رقم جلوسي ٤٢١ مدرستي ابومشهور الرسمية للغات بمحافظة المنوفية
٤١٣
فارس مسعد عبد الغني بلال
احمد هاني عثمان رقم الجلوس 239
554
احمد محمد محمود رقم الجلوس 116 الصف السادس
711
محمود مصطفى محمود احمد557
١٥٥
411
الصف الرابع مدرسة أحمد عرابي الابتدائية رقم الجلوس ٣٢
563
اسمي حبيبه عماد احمد مصطفي رقم الجلوس 139 مدرسه الوادي محافظه الجيزه في الصف السادس الابتدائي
٤٧٦
139
5053
١٣٥
ساره سمير صبرى إدارة طهطا محافظة سوهاج رقم الجلوس 301
نتيجة الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 رقم الجلوس 2319 مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية
سلامة مسلم عبد العزيز سلامة الصف الرابع محافظة اسيوط رقم الجلوس 541
سلامة مسلم عبد العزيز سلامة رقم الجلوس541
ياسمين السيد محمود
رقم الجلوس ٤٤٨
١٣٧
لو تكرمتم عايز اعرف نتيجة بنتى و رقم جلوسها ٣٢٧٧ اسكندرية
رقم الجلوس ٣١٣
رقم الجلوس ٨٦٨
٣٠٣
بسملة سيد احمد محمود احمد
الصف السادس عايزة اعرف النتيجة مدرسة مصطفى كامل القاهرة
1414
بسملة سيد احمد محمود احمد
محمد عصام جاد الكريم محافظة قنا رقم 498
عبدآلله آحمـد عشـرى
رقمـ آلجلوسـ ٣٩
بلبيـﮯسـ شـرقيـﮯهہ
عبدالله احمد عشرى
الصف الرابع الابتدائي
بلبيس شرقيه
رقم الجلوس ٣٩
116الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقيه مركز الابراهميه مدرسه جمال عبد الناصر
116
٥٤٦
عمر خالد
رقم جلوس 343
الصف الثانى الابتدائى
مدرسة بن زياد التجربية شبرا
القاهرة
1135 بمحافظة دمياط
148
الاسم جني عبده احمدالرفاعي عبد العظيم رقم الجلوس ١٦٨ الدقهلية علي بن أبي طالب
جني عبده احمدالرفاعي رابعة ابتداءي١٦٨
جميله محمد السيد
رقم الجلوس 18
مدرسة كفر البطيخ الابتدائيه
هيثم محمود رقم جلوس ٤٤٧
محمد غرباوي
عادلي الصف الرابع الابتداي قنا رقم الجلوس ٣٣٨
رقم الجلوس تسعه مدرسه محله الدمنه الابتدائيه الصف الخامس اسماء عطيه فتحي حسن ابراهيم
رقم. الجلوس154 الصف الخامس مدرسه الحريه 2000 المطريه يوسف سعيد سعد الدين عبد الفتاح
malk 6164
محمد غرباوي عادلي 338
ندى احمد مصلحي 777 الصف السادس
عبد الرحمن أحمد اسماعيل ممكن اعرف النتجه فى خامسه
كمال الدين احمد كمال الصف السادس رقم الجلوس 52 مدرسه الشهيد محمد يوسف محافظه السويس
٤١٣
نتيجة الصف السادس الابتدائي
جنى كرم سعد الدين ،رقم الجلوس٢٦٩،الصف الرابع
انا اسمي سلمي رقم جلوسي 2288
الصف السادس. محافظة القاهرة…. رقم الجلوس ٥٠٤٦٢٤٦
جنه واىل محمد سعيد الصف الرابع مدرسة ام المومنين بحلوان رقم الجلوس ٧٧٠
الاسم: يوسف حسني محمد على خليل /مدرسة التربية الحديثة محافظة القاهرة / رقم الجلوس : 431
475 علياء محمد مجدي
38 عمار مصطفى صابر رقم الجلوس 38 الشرقية الصف الرابع
مصطفي عمروالسيد مدرسه مصر المستقبل رقم الجلوس ٢٦٩ الصف الربع
مصطفي عمرو مدرسه مصر المستقبل رقم الجلوس ٢٦٩
مصر المستقبل ٢٦٩
نور ياسر خميس مدرسه ابن ماجد الاسكنريه عبد القادر رقم الجلوس ٤٢١
اريد معرفة نتيجة الطالبه نورا محروس محمد سعد رقم الجلوس 85
سيدرمضان سليمان محمد الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 562
الشرقيه إدارة غرب الزقازيق محافظة الشرقية رقم الجلوس ١٠١٧
عايزة نتيجه الصف الخامس الابتدائي محافظه كفر الشيخ باسم عمرو علي يونس ورقم الجلوس 50
صدفه سامح حسين مدرسه معاذ بن جبل بالعبور رقم جلوس ٢٢٦٣
يوسف مدحت يوسف سيد رقم الجلوس ٦١٥٧
يوسف مدحت يوسف سيد٦١٥٧
اسم ابني محمد ايمن محمد علي يوسف رقم الجلوس 1516
رقم الجلوس 539
انا اسمي نورهان عبد الخالق هدايه عبد الخالق رقم الجلوس ٥٤٣٥
زياد احمد محمد عبد الرحمن 812 مدرسه الاورمان
زياد احمد محمد عبد الرحمان الصف الرابع،رقم الجلوس 812 مدرسه الاورمان للغات
زياد احمد محمد عبد الرحمان الصف الرابع،رقم الجلوس812
309الصف الثاني الابتداءي
جيد جدا رقم جلوس ٦٧
كيرمينا مدحت
الصف الرابع الإبتدائى833
اشرف حسن محمد على رقم الجلوس 5039
رقم الجلوس ٤٩٩
رقم الجلوس 897
الشيماءمحمودجادالرب شمندي
الصف الرابع الدقهلية ٥٤
يوسف محمد عبدالونيس محمد
٥٤٩دةرقم جلوسى اريد النتيجة
محمود محمد محمود صابر عبيد الصف السادس مدرسه 6 أكتوبر الزاويه الحمراء القاهره رقم الجلوس 984
٥٤٩ دةرقم جلوسى
ياسين احمد السيد عبد البصير الصف الثاني محافظة الشرقية
٧٣٢ مدرسة نبويه موسي الشروق
عبدالله هشام خيشة
أحمد هانى محمد ابراهيم خليل الصف الرابع رقم الجلوس ١٨
احمدهانى محمد ابراهيم خليل رقم الجلوس ١٨
محمد شريف إبراهيم سيد مدرسة الزهراء رقم الجلوس٢٦١٤
بدر زينهم حسن زينهم لاصق الرابع
رقم الجلوس 1024 مدرسة عرب الحوامدية
زياد تامر محمد بغدادي رابعة ابتدائي ٤٣٨ القاهرة مدرسة نجيب محفوظ البساتين
عايز اعرف نتيجة بدر زينهم حسن زينهم
رقم الجلوس (1024 )الصف الرابع الابتدائي
شهد محمد عثمان ابراهيم رقم الجلوس 562 مدرسه دار ال
سلام للتعليم الاساسي تبع مركز طاميه
853الصف السادس الفيوم
رقم الجلوس ٢٠٨٢
لاسم محمد ابراهيم نصر كشك رقم الجلوس 94 في كفرالشيح
محمد ربيع عبدالرحمن محمد رقم الجلوس 369
شهد محمد عثمان ابراهيم رقم الجلوس 562 مدرسه دار السلام للتعليم الاساسي تبع مركز طاميه
محمد عبد المقصود زويده
محافظة البحيره
رقم الجلوس/677
أريد معرفه نتيجه رقم الجلوس 311
مجدي احمد الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٣٩١
رقم الجلوس هو 490
٠٣٠٧٠٦١٥٠١٠٧٧٥٤
الاسم احمد مدحت احمد
اريد معرفة النتجيه ٩٩٥
النتجيه سما مصطفي عبدالستار٥٩٩
٨٦٤ سلمى منصور الخامس الابتداءى
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 538
سيدرمضان سليمان محمد الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 562
اريد معرفة النتيجه الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٥٤٣٥
نتيجه الطالب صابر سامح صابر رقم جلوس ٤١٨ بمدرسه النيل بمنيا القمح الشرقيه
مودة السعيد إبراهيم الشامى الصف الرابع رقم جلوس ٦١١ مدرسة إسماعيل فهمى
محمد ابراهيم عبد السلام رقم الجلوس ٣٧٣ بالدقهلية