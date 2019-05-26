موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019 ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس www.moe.gov.eg

يتابع موقع وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الطلاب 2019 عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، وبعد إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الأساسية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2019، يستعد موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الطلاب 2019 في المرحلة الاعدادية، بجميع المحافظات (القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، قنا، سوهاج، بني سويف، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الاقصر، أسوان)، ويتم إعلان نتائج الطلاب 2019 عبر رابط مديرية التربية والتعليم الذي خصصته وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، بحيث تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لكل محافظة على حدى.

وزارة التربية والتعليم 2019

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب في المرحلة الأساسي الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وكذلك المرحلة الاعدادية في الصفوف الأول والثاني الاعدادي، ويستعد حالياً لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات، وفيما يلي النتائج التي ظهرت عبر موقع وزارة التربية والتعليم وروابط الحصول على نتائج الطلاب 2019:

كما يمكنكم متابعة نتائج الطلاب 2019 عبر الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2019

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظتي الاسكندرية والجيزة، وباقي محافظات الجمهورية على وشك إعلان نتائج الطلاب للمرحلة الاعدادية الترم الثاني 2019، وفيما يلي روابط متابعة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لجميع المحافظات:

استعلم عن النتيجة بترك رقم جلوسك واسم محافظتك في تعليق أسفل المقال.