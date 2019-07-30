وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019

في بيان لها اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، عن بدء المرحلة الثانية من التنسيق للقبول بالجامعات المصرية، بدء من غدآ الأربعاء بحد أدني 320 درجة للشعبة العلمية، و 279 للشعبة الأدبية، ومن المقرر ان يستمر التنسيق لمدة خمس أيام بدء من يوم الأربعاء، وسوف يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي الخاصة بالقبول بالجامعات دون وجود أي تغيير.

ومن المقرر ان يتم التوزيع الجغرافي وفقآ لجدول، سيتم تقسيمة طبيقآ لعدد من المحافظات المصرية بالإضافة الي الإدارات التعليمية، وفقآ للإختيارات المتاحة للطلاب المتقدمين للتنسيق الذي سيتم توزيعة.

وسيتم توزيع التنسيق علي ثلاثة مجموعات، حسب رغبات الطلاب التي تم إختيارها، حيث يتوجب علي الطلاب أسكتمال جميع الكليات التي يرغب في الإلتحاق بها في الموقع الجغرافي المحدد، قبل الإنتقال الي موقع جغرافي أخر.

كما أشار مكتب التنسيق علي وجود إرشادات علي الموقع الإلكتروني التابع لها، للتيسير علي الطلاب المتقديمن للجامعات، طبقآ لإستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب.

الجدير بالذكر ان المرحلة الأولي من تنسيق الإلتحاق بالجامعات المصرية، قد أنتهي يوم الأحد الماضي، بحد أدني للشعبة العلمية 97.07% وشعبة رياضية 95%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية عند 80%.