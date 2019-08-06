وزارة التعليم العالي تُعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2019 للعلمي والأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمعاهد والجامعات لعام 2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أمام جميع وسائل الإعلام، وقد أعلن الأستاذ سيد عطا المشرف على مكتب التنسيق بأنه سيتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب اعتباراً من يوم الخميس 8 أغسطس ولمدة أسبوع.

كما أضاف سيادته بأنه يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية أو تنسيق القبول بالمعاهد والكليات من هنا وإدخال رقم الجلوس والرقم السري وكتابة لمعرفة الكلية أو المعهد الذى تم ترشيح الطالب له.

وكانت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة قد بدأ يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 واستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 الساعة الثانية عشر مساءً، وقد استنفذ نحو 1872 طالبة وطالبة رغباتهم من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث لم تتضمن رغباتهم الـ 75 كليات ومعاهد تتناسب مع مجموعهم.

هذا ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية عقب إجازة عيد الضحى وبالتحديد يوم السبت الموافق 17 أغسطس وينتهى يوم 30 أغسطس، كما يبدأ تنسيق الثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس 2019.

وقد بدأ تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضيات بنسبة بلغت 78.05% فأكثر، وبحد أدني 279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة قدرها 68.05%.

وننشر فى التقرير التالى الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات للشعبتين العلمية والأدبية تنسيق المرحلتين الأولي والثانية، والحدود الدنيا فى جميع المعاهد والكليات.

أولاً: الحدود الدنيا للشعب العلمية

طب المنصورة 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادي 405

طب الزقازيق 405

طب طنطا 405

طب القاهرة 405

طب سوهاج 405

طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

طب كفر الشيخ 404.5

طب بنها 404.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5

طب المنيا 404.5

طب بور سعيد 404

طب أسيوط 404

طب حلوان 404

طب الفيوم 403.5

طب السويس 403.5

طب بني سويف 403.5

طب أسوان 403.5

طب أسنان بني سويف 403

طب أسنان أسيوط 403

طب أسنان الفيوم 403

طب أسنان الزقازيق 403

طب أسنان المنيا 403

طب أسنان عين شمس 403

طب أسنان الإسكندرية 403

طب أسنان القاهرة 403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان جنوب الوادي 403

طب أسنان طنطا 403

طب أسنان كفر الشيخ 403

صيدلة جنوب الوادي 402.5

صيدلة المنوفية 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة 402

صيدلة مدينة السادات 402

صيدلة المنيا 402

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5

صيدلة بني سويف 401.5

صيدلة الزقازيق 401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة 401.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة سوهاج 401.5

صيدلة بور سعيد 401

صيدلة الإسكندرية 401

صيدلة أسيوط 401

صيدلة حلوان 401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

علاج طبيعي القاهرة 400.5

علاج طبيعي بني سويف 400.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5

طب بيطري المنوفية 399.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطري المنصورة 399

طب بيطري المنيا 399

طب بيطري بني سويف 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

طب بيطري الزقازيق 399

طب بيطري كفر الشيخ 398.5

طب بيطري جنوب الوادي 398.5

طب بيطري أسوان 398.5

طب بيطري سوهاج 398.5

طب بيطري أسيوط 398.5

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398

طب بيطري الوادي الجديد 398

طب بيطري مطروح 398

طب بيطري بنها 398

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398

طب بيطري مدينة السادات 398

هندسة دمياط 397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف 396

تمريض طنطا 395.5

علوم دمنهور 395.5

هندسة القاهرة 395

هندسة المنصورة 395

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395

ألسن عين شمس 395

علوم كفر الشيخ 394.5

تمريض دمنهور 394.5

ألسن بني سويف 394.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

علوم سوهاج 394.5

علوم القاهرة 394

علوم جنوب الوادي 394

تمريض المنصورة 394

ألسن المنيا 394

ألسن الأقصر 394

ألسن أسوان 393.5

تمريض بور سعيد 393.5

علوم الإسكندرية 393.5

ألسن سوهاج 393.5

هندسة بني سويف 393

علوم الزقازيق 393

علوم بني سويف 393

علوم الفيوم 393

علوم المنيا 392.5

علوم طنطا 392.5

علوم عين شمس 392.5

هندسة عين شمس 392

علوم أسيوط 392

هندسة الزقازيق 392

علوم المنصورة 392

هندسة جنوب الوادي 392

تمريض الزقازيق 392

علوم حلوان 391.5

علوم بنها 391.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5

علوم أسوان 391.5

هندسة طنطا 391

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391

علوم السويس 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5

علوم الوادي الجديد 390.5

علوم بور سعيد 390.5

علوم بنات عين شمس 390.5

علوم دمياط 390.5

علوم العريش 390.5

علوم الأرض بني سويف 390

هندسة بنها 390

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة سوهاج 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

معهد فني صحي المنصورة 389

معهد فني صحي الزقازيق 388.5

هندسة حلوان 388.5

تمريض عين شمس 388.5

معهد فني صحي طنطا 388

هندسة السويس 388

هندسة حلوان بالمطرية 388

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 388

فنون تطبيقية بنها 388

هندسة الفيوم 388

فنون تطبيقية حلوان 387.5

تمريض المنيا 387.5

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387

تمريض جنوب الوادي 387

تمريض بنها 387

هندسة المنيا 387

معهد فني صحى الاسكندريه 387

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5

هندسة أسوان 386.5

تمريض سوهاج 386.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5

تمريض كفر الشيخ 386

هندسة أسيوط 386

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5

تمريض القاهرة 385.5

هندسة الطاقة أسوان 385.5

تخطيط عمراني القاهرة 385

تمريض الإسكندرية 385

معهد فني صحى بنها 384.5

تمريض أسيوط 384.5

تربية الزقازيق 384.5

فنون تطبيقية دمياط 384.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5

الإعاقة والتأهيل بني سويف 384.5

تمريض الفيوم 383.5

تمريض بني سويف 383

تمريض حلوان 383

تربية المنصورة 383

فنى تمريض طنطا 382.5

فنى صحي جنوب الوادي 382.5

ثروة سمكية السويس 382

فنون تطبيقية بني سويف 382

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 381.5

حاسبات ومعلومات طنطا 381.5

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 381.5

آثار القاهرة 381

آثار دمياط 381

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5

تربية طنطا 380.5

تربية عين شمس 380.5

تربية دمنهور 380.5

فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5

فنى تمريض كفر الشيخ 380

معهد فني صحى بنى سويف 379.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5

حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5

حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5

تربية الإسكندرية 378.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5

آثار و لغات مطروح 378.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان 378.5

آثار أسوان 378

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378

تربية المنيا 378

حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5

فنى تمريض الإسكندرية 377.5

آثار الفيوم 377

تربية بنها 377

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 377

تمريض أسوان 377

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5

آثار الأقصر 376.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها 376.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 376

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان 375.5

حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية مدينة السادات 375

فني تمريض الزقازيق 375

فني تمريض المنصورة 375

حاسبات ومعلومات السويس 375

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375

معهد فني صحى بور سعيد 374

حاسبات ومعلومات الفيوم 374

معهد فني صحى سوهاج 373.5

زراعة القاهرة 373.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2

تربية كفر الشيخ 373

حاسبات ومعلومات بني سويف 373

حاسبات ومعلومات المنيا 373

حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 372

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372

حاسبات ومعلومات سوهاج 372

فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5

ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5

آثار سوهاج 371.5

إعلام القاهرة 370.5

تربية الفيوم 370.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 370.5

معهد فني صحى اسيوط 370

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370

فنى تمريض المنيا 370

آثار جنوب الوادي 370

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5

تمريض مطروح 369.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369

تربية جنوب الوادي 369

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369

تجارة جنوب الوادي 369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5

تجارة المنصورة 368

علوم الإسكندرية رياضة 368

ألسن عين شمس رياضة 368

تربية حلوان 368

معهد فني صحى رياضه طنطا 367.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367

معهد فني صحى اسماعيليه 366.7

علوم الارض بني سويف رياضة 366.5

معهد فني صحى اسوان 366.5

ألسن أسوان رياضة 366.5

معهد فني صحى رياضه المنصورة 366.5

ألسن بني سويف رياضة 366.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 366

زراعة عين شمس 365.5

علوم القاهرة رياضة 365

تجارة الزقازيق 365

ألسن المنيا رياضة 365

ألسن الأقصر رياضة 365

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5

زراعة دمنهور 364.5

زراعة الإسكندرية 364

فنون جميلة (فنون) حلوان 364

ألسن سوهاج رياضة 364

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364

تربية سوهاج 363.5

علوم دمنهور رياضة 363

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363

تربية بور سعيد 363

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 362.5

علوم كفر الشيخ رياضة 362

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5

علوم عين شمس رياضة 361.5

علوم المنصورة رياضة 361

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5

معهد فني صحى امبابة 360.5

إعلام القاهرة رياضة 360.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360

تربية بنات عين شمس 360

فني تمريض بنها 360

تجارة سوهاج 360

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5

تربية بني سويف 359.5

تجارة كفر الشيخ 359

تجارة أسوان 359

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم طنطا رياضة 358

علوم حلوان رياضة 358

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 358

تربية نوعية الزقازيق 358

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5

فنى تمريض سوهاج 357.5

فنى تمريض بني سويف 357.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5

علوم بنها رياضة 357

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 357

تربية (طفولة) طنطا 357

فنى تمريض جنوب الوادي 356.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 356

علوم الفيوم رياضة 356

تربية طفولة مبكرة المنصورة 356

تجارة الإسكندرية 355.5

فني تمريض أسيوط 355.5

فني تمريض الفيوم 355.5

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 355.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

تجارة بني سويف 355

زراعة المنصورة 355

علوم بور سعيد رياضة 355

تربية أسيوط 355

علوم الزقازيق رياضة 355

تجارة دمنهور 354

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354

علوم أسوان رياضة 354

علوم جنوب الوادي رياضة 353.5

علوم بنات عين شمس رياضة 353.5

زراعة دمياط 353.5

تربية نوعية طنطا 353.5

علوم السويس رياضة 353.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353

علوم أسيوط رياضة 352.5

علوم بني سويف رياضة 352.5

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5

تربية السويس 352.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352

علوم دمياط رياضة 352

علوم المنيا رياضة 351.5

تجارة القاهرة 351.5

تربية طنطا رياضة 351.5

علوم سوهاج رياضة 351

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351

علوم العريش رياضة 351

علوم الوادي الجديد رياضة 351

تجارة و إدارة أعمال حلوان 351

تجارة أسيوط 350.5

معهد فني صحي رياضه بنها 350.5

تربية الزقازيق رياضة 350

تجارة بور سعيد 350

زراعة القاهرة رياضة 350

زراعة الإسكندرية رياضة 349.5

تجارة طنطا 349.5

إعلام بني سويف رياضة 349.5

زراعة عين شمس رياضة 349

زراعة دمياط رياضة 348.5

تربية عين شمس رياضة 348.5

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348

تجارة عين شمس 348

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5

زراعة طنطا 347

تربية بور سعيد رياضة 347

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5

تربية الفيوم رياضة 346

تربية نوعية المنيا 346

تجارة بنها 346

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 345.5

تربية الإسكندرية رياضة 345.5

تجارة السويس 345.5

تجارة العريش 345

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 344.5

تربية حلوان رياضة 343.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343

تربية جنوب الوادي بالغردقة 342.5

حقوق المنيا 342

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 342

زراعة كفر الشيخ 342

تربية نوعية كفر الشيخ 341.5

تربية نوعية الإسكندرية 341.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 341

تجارة مدينة السادات 341

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341

معهد فني صحي رياضه إسماعيلية 340.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5

تربية المنصورة رياضة 340.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5

تربية (طفولة) دمنهور 340

ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 339.5

إعلام جنوب الوادي رياضة 339.5

زراعة المنصورة رياضة 339.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 339

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339

فني صحي جنوب الوادي رياضة 339

زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338

تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5

آداب القاهرة 337.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 337.5

تربية بنها رياضة 337

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7

تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5

زراعة بنها بمشتهر 336.5

الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 336

تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5

الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات 333.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5

زراعة الزقازيق 333

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333

سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5

تربية دمنهور رياضة 332

عالي هندسة بلبيس 332

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 331.5

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 331

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5

زراعة الفيوم 330.5

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 329.5

تجارة انتساب موجه دمياط 329.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

تربية مدينة السادات رياضة 328.5

معهد فني صحي رياضه سوهاج 328.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328

المعهد العالي للهندسة بالمنيا 328

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328

المعهد الكندي العالى للهندسة 6 اكتوبر 328

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328

معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328

التعليم الصناعي حلوان 327.5

تربية بنات عين شمس رياضة 327

تربية طفولة مبكرة الفيوم 327

زراعة الزقازيق رياضة 327

العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 326

معهد فني صحي رياضه أسوان 326

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 325.5

إعلام جنوب الوادي 325

تربية نوعية المنصورة 325

زراعة الفيوم رياضة 324.5

زراعة المنيا 324

زراعة جنوب الوادي 324

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324

معهد فني صحى رياضه امبابة 324

تربية رياضية بنين دمياط 323.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5

زراعة مطروح بفوكه 323.5

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 322.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 322

إعلام بني سويف 322

تربية نوعية أسيوط 322

فنى تمريض أسوان 321.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5

زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321

آداب المنصورة 321

معهد فني صحى رياضه اسيوط 320.5

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 320.5

دار العلوم القاهرة 320.5

زراعة سوهاج 320.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5

زراعة الوادي الجديد 320

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320

التعليم الصناعي سوهاج 320

التعليم الصناعي السويس 320

زراعة أسيوط 320

التعليم الصناعي بني سويف 320