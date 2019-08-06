وزارة التعليم العالي تُعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2019 للعلمي والأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمعاهد والجامعات لعام 2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أمام جميع وسائل الإعلام، وقد أعلن الأستاذ سيد عطا المشرف على مكتب التنسيق بأنه سيتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب اعتباراً من يوم الخميس 8 أغسطس ولمدة أسبوع.
كما أضاف سيادته بأنه يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية أو تنسيق القبول بالمعاهد والكليات من هنا وإدخال رقم الجلوس والرقم السري وكتابة لمعرفة الكلية أو المعهد الذى تم ترشيح الطالب له.
وكانت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة قد بدأ يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 واستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 الساعة الثانية عشر مساءً، وقد استنفذ نحو 1872 طالبة وطالبة رغباتهم من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث لم تتضمن رغباتهم الـ 75 كليات ومعاهد تتناسب مع مجموعهم.
هذا ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية عقب إجازة عيد الضحى وبالتحديد يوم السبت الموافق 17 أغسطس وينتهى يوم 30 أغسطس، كما يبدأ تنسيق الثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس 2019.
وقد بدأ تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 320 درجة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضيات بنسبة بلغت 78.05% فأكثر، وبحد أدني 279 درجة للشعبة الأدبية بنسبة قدرها 68.05%.
وننشر فى التقرير التالى الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات للشعبتين العلمية والأدبية تنسيق المرحلتين الأولي والثانية، والحدود الدنيا فى جميع المعاهد والكليات.
أولاً: الحدود الدنيا للشعب العلمية
- طب المنصورة 405.5
- طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
- هندسة بترول و تعدين السويس 405.5
- طب جنوب الوادي 405
- طب الزقازيق 405
- طب طنطا 405
- طب القاهرة 405
- طب سوهاج 405
- طب عين شمس 404.5
- طب الإسكندرية 404.5
- طب كفر الشيخ 404.5
- طب بنها 404.5
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5
- طب المنيا 404.5
- طب بور سعيد 404
- طب أسيوط 404
- طب حلوان 404
- طب الفيوم 403.5
- طب السويس 403.5
- طب بني سويف 403.5
- طب أسوان 403.5
- طب أسنان بني سويف 403
- طب أسنان أسيوط 403
- طب أسنان الفيوم 403
- طب أسنان الزقازيق 403
- طب أسنان المنيا 403
- طب أسنان عين شمس 403
- طب أسنان الإسكندرية 403
- طب أسنان القاهرة 403
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
- طب أسنان المنصورة 403
- طب أسنان جنوب الوادي 403
- طب أسنان طنطا 403
- طب أسنان كفر الشيخ 403
- صيدلة جنوب الوادي 402.5
- صيدلة المنوفية 402.5
- صيدلة الفيوم 402
- صيدلة دمنهور 402
- صيدلة المنصورة 402
- صيدلة مدينة السادات 402
- صيدلة المنيا 402
- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5
- صيدلة بني سويف 401.5
- صيدلة الزقازيق 401.5
- صيدلة طنطا 401.5
- صيدلة القاهرة 401.5
- صيدلة عين شمس 401.5
- صيدلة سوهاج 401.5
- صيدلة بور سعيد 401
- صيدلة الإسكندرية 401
- صيدلة أسيوط 401
- صيدلة حلوان 401
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
- علاج طبيعي القاهرة 400.5
- علاج طبيعي بني سويف 400.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5
- علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5
- طب بيطري المنوفية 399.5
- ألسن كفر الشيخ 399.5
- طب بيطري المنصورة 399
- طب بيطري المنيا 399
- طب بيطري بني سويف 399
- علوم البترول والتعدين مطروح 399
- طب بيطري الزقازيق 399
- طب بيطري كفر الشيخ 398.5
- طب بيطري جنوب الوادي 398.5
- طب بيطري أسوان 398.5
- طب بيطري سوهاج 398.5
- طب بيطري أسيوط 398.5
- طب بيطري دمنهور 398.5
- طب بيطري القاهرة 398.5
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5
- طب بيطري الإسكندرية 398
- طب بيطري الوادي الجديد 398
- طب بيطري مطروح 398
- طب بيطري بنها 398
- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398
- طب بيطري مدينة السادات 398
- هندسة دمياط 397.5
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397
- سياسة واقتصاد السويس 396.5
- سياسة واقتصاد بني سويف 396
- تمريض طنطا 395.5
- علوم دمنهور 395.5
- هندسة القاهرة 395
- هندسة المنصورة 395
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395
- ألسن عين شمس 395
- علوم كفر الشيخ 394.5
- تمريض دمنهور 394.5
- ألسن بني سويف 394.5
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
- علوم سوهاج 394.5
- علوم القاهرة 394
- علوم جنوب الوادي 394
- تمريض المنصورة 394
- ألسن المنيا 394
- ألسن الأقصر 394
- ألسن أسوان 393.5
- تمريض بور سعيد 393.5
- علوم الإسكندرية 393.5
- ألسن سوهاج 393.5
- هندسة بني سويف 393
- علوم الزقازيق 393
- علوم بني سويف 393
- علوم الفيوم 393
- علوم المنيا 392.5
- علوم طنطا 392.5
- علوم عين شمس 392.5
- هندسة عين شمس 392
- علوم أسيوط 392
- هندسة الزقازيق 392
- علوم المنصورة 392
- هندسة جنوب الوادي 392
- تمريض الزقازيق 392
- علوم حلوان 391.5
- علوم بنها 391.5
- علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5
- علوم أسوان 391.5
- هندسة طنطا 391
- علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391
- علوم السويس 391
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
- تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5
- علوم الوادي الجديد 390.5
- علوم بور سعيد 390.5
- علوم بنات عين شمس 390.5
- علوم دمياط 390.5
- علوم العريش 390.5
- علوم الأرض بني سويف 390
- هندسة بنها 390
- هندسة بنها بشبرا 389.5
- هندسة سوهاج 389.5
- هندسة كفر الشيخ 389.5
- هندسة بور سعيد 389.5
- هندسة الإسكندرية 389.5
- معهد فني صحي المنصورة 389
- معهد فني صحي الزقازيق 388.5
- هندسة حلوان 388.5
- تمريض عين شمس 388.5
- معهد فني صحي طنطا 388
- هندسة السويس 388
- هندسة حلوان بالمطرية 388
- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 388
- فنون تطبيقية بنها 388
- هندسة الفيوم 388
- فنون تطبيقية حلوان 387.5
- تمريض المنيا 387.5
- علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387
- تمريض جنوب الوادي 387
- تمريض بنها 387
- هندسة المنيا 387
- معهد فني صحى الاسكندريه 387
- تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5
- هندسة أسوان 386.5
- تمريض سوهاج 386.5
- آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5
- تمريض كفر الشيخ 386
- هندسة أسيوط 386
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5
- تمريض القاهرة 385.5
- هندسة الطاقة أسوان 385.5
- تخطيط عمراني القاهرة 385
- تمريض الإسكندرية 385
- معهد فني صحى بنها 384.5
- تمريض أسيوط 384.5
- تربية الزقازيق 384.5
- فنون تطبيقية دمياط 384.5
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5
- الإعاقة والتأهيل بني سويف 384.5
- تمريض الفيوم 383.5
- تمريض بني سويف 383
- تمريض حلوان 383
- تربية المنصورة 383
- فنى تمريض طنطا 382.5
- فنى صحي جنوب الوادي 382.5
- ثروة سمكية السويس 382
- فنون تطبيقية بني سويف 382
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 381.5
- حاسبات ومعلومات طنطا 381.5
- الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 381.5
- آثار القاهرة 381
- آثار دمياط 381
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5
- تربية طنطا 380.5
- تربية عين شمس 380.5
- تربية دمنهور 380.5
- فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5
- فنى تمريض كفر الشيخ 380
- معهد فني صحى بنى سويف 379.5
- تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5
- حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5
- حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5
- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5
- تربية الإسكندرية 378.5
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5
- آثار و لغات مطروح 378.5
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5
- تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان 378.5
- آثار أسوان 378
- المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378
- تربية المنيا 378
- حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5
- فنى تمريض الإسكندرية 377.5
- آثار الفيوم 377
- تربية بنها 377
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 377
- تمريض أسوان 377
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5
- آثار الأقصر 376.5
- حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها 376.5
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376
- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 376
- حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان 375.5
- حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5
- تربية مدينة السادات 375
- فني تمريض الزقازيق 375
- فني تمريض المنصورة 375
- حاسبات ومعلومات السويس 375
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375
- معهد فني صحى بور سعيد 374
- حاسبات ومعلومات الفيوم 374
- معهد فني صحى سوهاج 373.5
- زراعة القاهرة 373.5
- سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2
- تربية كفر الشيخ 373
- حاسبات ومعلومات بني سويف 373
- حاسبات ومعلومات المنيا 373
- حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5
- فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5
- فنون جميلة (عمارة) المنيا 372
- فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372
- حاسبات ومعلومات سوهاج 372
- فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5
- ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5
- آثار سوهاج 371.5
- إعلام القاهرة 370.5
- تربية الفيوم 370.5
- سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 370.5
- معهد فني صحى اسيوط 370
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370
- فنى تمريض المنيا 370
- آثار جنوب الوادي 370
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5
- تمريض مطروح 369.5
- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369
- تربية جنوب الوادي 369
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369
- تجارة جنوب الوادي 369
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5
- تجارة المنصورة 368
- علوم الإسكندرية رياضة 368
- ألسن عين شمس رياضة 368
- تربية حلوان 368
- معهد فني صحى رياضه طنطا 367.5
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367
- معهد فني صحى اسماعيليه 366.7
- علوم الارض بني سويف رياضة 366.5
- معهد فني صحى اسوان 366.5
- ألسن أسوان رياضة 366.5
- معهد فني صحى رياضه المنصورة 366.5
- ألسن بني سويف رياضة 366.5
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 366
- زراعة عين شمس 365.5
- علوم القاهرة رياضة 365
- تجارة الزقازيق 365
- ألسن المنيا رياضة 365
- ألسن الأقصر رياضة 365
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5
- زراعة دمنهور 364.5
- زراعة الإسكندرية 364
- فنون جميلة (فنون) حلوان 364
- ألسن سوهاج رياضة 364
- معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364
- تربية سوهاج 363.5
- علوم دمنهور رياضة 363
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363
- تربية بور سعيد 363
- معهد فني صحى رياضه الزقازيق 362.5
- علوم كفر الشيخ رياضة 362
- المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5
- علوم عين شمس رياضة 361.5
- علوم المنصورة رياضة 361
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361
- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5
- معهد فني صحى امبابة 360.5
- إعلام القاهرة رياضة 360.5
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360
- تربية بنات عين شمس 360
- فني تمريض بنها 360
- تجارة سوهاج 360
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5
- تربية بني سويف 359.5
- تجارة كفر الشيخ 359
- تجارة أسوان 359
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359
- معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358.5
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5
- علوم طنطا رياضة 358
- علوم حلوان رياضة 358
- معهد فني صحى رياضه بور سعيد 358
- تربية نوعية الزقازيق 358
- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5
- فنى تمريض سوهاج 357.5
- فنى تمريض بني سويف 357.5
- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5
- علوم بنها رياضة 357
- معهد فني صحى رياضه بنى سويف 357
- تربية (طفولة) طنطا 357
- فنى تمريض جنوب الوادي 356.5
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5
- ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 356
- علوم الفيوم رياضة 356
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 356
- تجارة الإسكندرية 355.5
- فني تمريض أسيوط 355.5
- فني تمريض الفيوم 355.5
- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 355.5
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
- تجارة بني سويف 355
- زراعة المنصورة 355
- علوم بور سعيد رياضة 355
- تربية أسيوط 355
- علوم الزقازيق رياضة 355
- تجارة دمنهور 354
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354
- علوم أسوان رياضة 354
- علوم جنوب الوادي رياضة 353.5
- علوم بنات عين شمس رياضة 353.5
- زراعة دمياط 353.5
- تربية نوعية طنطا 353.5
- علوم السويس رياضة 353.5
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353
- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353
- علوم أسيوط رياضة 352.5
- علوم بني سويف رياضة 352.5
- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5
- تربية السويس 352.5
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352
- علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
- علوم دمياط رياضة 352
- علوم المنيا رياضة 351.5
- تجارة القاهرة 351.5
- تربية طنطا رياضة 351.5
- علوم سوهاج رياضة 351
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351
- علوم العريش رياضة 351
- علوم الوادي الجديد رياضة 351
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 351
- تجارة أسيوط 350.5
- معهد فني صحي رياضه بنها 350.5
- تربية الزقازيق رياضة 350
- تجارة بور سعيد 350
- زراعة القاهرة رياضة 350
- زراعة الإسكندرية رياضة 349.5
- تجارة طنطا 349.5
- إعلام بني سويف رياضة 349.5
- زراعة عين شمس رياضة 349
- زراعة دمياط رياضة 348.5
- تربية عين شمس رياضة 348.5
- أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348
- تجارة عين شمس 348
- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348
- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5
- معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5
- زراعة طنطا 347
- تربية بور سعيد رياضة 347
- السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5
- تربية الفيوم رياضة 346
- تربية نوعية المنيا 346
- تجارة بنها 346
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346
- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 345.5
- تربية الإسكندرية رياضة 345.5
- تجارة السويس 345.5
- تجارة العريش 345
- ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 344.5
- تربية حلوان رياضة 343.5
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343
- تربية جنوب الوادي بالغردقة 342.5
- حقوق المنيا 342
- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 342
- زراعة كفر الشيخ 342
- تربية نوعية كفر الشيخ 341.5
- تربية نوعية الإسكندرية 341.5
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 341
- تجارة مدينة السادات 341
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341
- معهد فني صحي رياضه إسماعيلية 340.5
- معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5
- تربية المنصورة رياضة 340.5
- تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5
- تربية (طفولة) دمنهور 340
- ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 339.5
- إعلام جنوب الوادي رياضة 339.5
- زراعة المنصورة رياضة 339.5
- زراعة كفر الشيخ رياضة 339
- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339
- فني صحي جنوب الوادي رياضة 339
- زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338
- تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5
- آداب القاهرة 337.5
- معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 337.5
- تربية بنها رياضة 337
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7
- تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5
- زراعة بنها بمشتهر 336.5
- الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 336
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5
- الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف 335.5
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5
- تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5
- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات 333.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5
- زراعة الزقازيق 333
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333
- سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5
- تربية دمنهور رياضة 332
- عالي هندسة بلبيس 332
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5
- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 331.5
- المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5
- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 331
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5
- زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5
- معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5
- زراعة الفيوم 330.5
- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 329.5
- تجارة انتساب موجه دمياط 329.5
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
- تربية مدينة السادات رياضة 328.5
- معهد فني صحي رياضه سوهاج 328.5
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
- المعهد العالي للهندسة بالمنيا 328
- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
- المعهد الكندي العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
- معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
- معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328
- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
- التعليم الصناعي حلوان 327.5
- تربية بنات عين شمس رياضة 327
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 327
- زراعة الزقازيق رياضة 327
- العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 326
- معهد فني صحي رياضه أسوان 326
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 325.5
- إعلام جنوب الوادي 325
- تربية نوعية المنصورة 325
- زراعة الفيوم رياضة 324.5
- زراعة المنيا 324
- زراعة جنوب الوادي 324
- أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324
- معهد فني صحى رياضه امبابة 324
- تربية رياضية بنين دمياط 323.5
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5
- زراعة مطروح بفوكه 323.5
- زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 322.5
- تربية طفولة مبكرة مطروح 322
- إعلام بني سويف 322
- تربية نوعية أسيوط 322
- فنى تمريض أسوان 321.5
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5
- زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321
- آداب المنصورة 321
- معهد فني صحى رياضه اسيوط 320.5
- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 320.5
- دار العلوم القاهرة 320.5
- زراعة سوهاج 320.5
- زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5
- زراعة الوادي الجديد 320
- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320
- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320
- التعليم الصناعي سوهاج 320
- التعليم الصناعي السويس 320
- زراعة أسيوط 320
- التعليم الصناعي بني سويف 320
ثانياً: الحدود الدنيا للشعبة الأدبية
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402
- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5
- ألسن كفر الشيخ 398.5
- سياسة واقتصاد السويس 397.5
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395
- سياسة واقتصاد بني سويف 395
- ألسن عين شمس 394.5
- إعلام القاهرة 394
- ألسن بني سويف 393
- ألسن المنيا 392.5
- ألسن سوهاج 392
- ألسن أسوان 391.5
- ألسن الأقصر 391.5
- آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
- إعلام بني سويف 389.5
- آثار دمياط 387.5
- آثار القاهرة 387.5
- إعلام جنوب الوادي 387
- آثار و لغات مطروح 385.5
- آثار الفيوم 384.5
- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5
- آثار أسوان 384
- تربية المنيا 384
- آثار الأقصر 383
- تربية عين شمس 382.5
- تربية الزقازيق 382
- تربية طنطا 381.5
- آثار سوهاج 381
- تربية بور سعيد 381
- تربية بنها 380.5
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5
- آثار جنوب الوادي 379.5
- تربية المنوفية بشبين الكوم 379
- تربية الإسكندرية 377.5
- تربية مدينة السادات 375.5
- تربية المنصورة 375.5
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375
- تربية دمنهور 375
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 372
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372
- تربية حلوان 372
- تربية كفر الشيخ 371.5
- تربية جنوب الوادي 371.5
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368
- تربية الفيوم 367
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5
- تربية بني سويف 365.5
- تربية بنات عين شمس 365.5
- تربية (طفولة) طنطا 365
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364
- آداب القاهرة 364
- تربية سوهاج 363.5
- تربية أسيوط 363.5
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 360
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 360
- آداب عين شمس 360
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5
- تربية نوعية الزقازيق 358.5
- تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5
- تربية نوعية طنطا 357
- آداب بنها 357
- تربية نوعية المنيا 357
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5
- سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5
- تربية السويس 355.5
- تربية (طفولة) عين شمس 355
- آداب بور سعيد 354
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5
- آداب حلوان 353
- تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5
- فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 351
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 351
- حقوق المنيا 351
- آداب الإسكندرية 350.5
- آداب العريش 350.2
- تربية العريش 349.7
- تجارة دمياط 349.5
- تربية نوعية كفر الشيخ 349.5
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 348
- تجارة القاهرة 347
- آداب المنصورة 346.5
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
- تجارة المنصورة 346
- تجارة الزقازيق 345.5
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5
- تجارة جنوب الوادي 344.5
- آداب الزقازيق 344
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 344
- سياحة وفنادق المنصورة 343.5
- آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5
- تجارة عين شمس 343
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5
- تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342
- آداب طنطا 342
- آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
- آداب انتساب موجه القاهرة 341.5
- فنون جميلة (فنون) المنيا 341
- تجارة الإسكندرية 341
- آداب انتساب موجه عين شمس 339.5
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 339
- آداب كفر الشيخ 339
- آداب بنات عين شمس 339
- آداب و علوم إنسانية السويس 338.5
- تربية (طفولة) دمنهور 338
- آداب انتساب موجه بنها 337.5
- تربية نوعية القاهرة 337.5
- تجارة كفر الشيخ 337
- آداب الفيوم 336.5
- تربية نوعية الإسكندرية 336
- تجارة بور سعيد 336
- آداب انتساب موجه حلوان 335
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 335
- آداب دمياط 334.5
- آداب دمنهور 334
- تجارة بنها 334
- آداب أسوان 333.5
- تجارة انتساب موجه القاهرة 332
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
- تربية نوعية بنها 331.5
- حقوق بور سعيد 331.5
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
- تربية (طفولة) العريش 330.2
- تربية نوعية جنوب الوادي 330
- تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330
- سياحة وفنادق مطروح 330
- تربية نوعية المنصورة 329.5
- حقوق سوهاج 329.5
- تربية أسوان 329
- تربية الوادي الجديد 329
- آداب بني سويف 329
- تربية نوعية مطروح 328.5
- تربية (طفولة) سوهاج 328.5
- تربية نوعية بور سعيد 328.5
- تربية نوعية أسيوط 328.5
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328
- تربية دمياط 328
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328
- تربية نوعية عين شمس 328
- تجارة دمنهور 328
- آداب الوادي الجديد 328
- آداب جنوب الوادي 328
- تجارة أسوان 328
- حقوق دمياط 328
- تجارة انتساب موجه عين شمس 328
- تربية (طفولة) السويس 328
- آداب أسيوط 327
- تجارة بني سويف 326.5
- آداب المنيا 326
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5
- آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5
- آداب سوهاج 324.5
- تجارة طنطا 324
- آداب انتساب موجه بور سعيد 324
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5
- آداب انتساب موجه المنصورة 323
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5
- آداب انتساب موجه الفيوم 322.5
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4
- آداب انتساب موجه دمنهور 322
- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321
- آداب انتساب موجه طنطا 321
- تجارة انتساب موجه بنها 320.5
- تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5
- تجارة انتساب موجه دمياط 320
- آداب انتساب موجه العريش 320
- آداب انتساب موجه دمياط 319.5
- آداب انتساب موجه أسوان 319.5
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319
- آداب انتساب موجه بني سويف 318.5
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318
- تجارة السويس 318
- دار العلوم القاهرة 318
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5
- آداب انتساب موجه أسيوط 316
- تجارة مدينة السادات 316
- حقوق القاهرة 316
- تجارة انتساب موجه دمنهور 316
- آداب انتساب موجه المنيا 315.5
- تجارة العريش 315.5
- حقوق عين شمس 315.5
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315
- تجارة أسيوط 315
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315
- حقوق بني سويف 315
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5
- آداب انتساب موجه سوهاج 314.5
- حقوق الفيوم 313
- تجارة سوهاج 313
- تجارة انتساب موجه طنطا 312.5
- تجارة انتساب موجه السويس 312
- تجارة انتساب موجه أسوان 312
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310
- تجارة انتساب موجه العريش 310
- حقوق جنوب الوادي 309.5
- تجارة انتساب موجه بني سويف 309
- تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5
- حقوق بنها 308.5
- حقوق انتساب موجه سوهاج 308
- تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5
- حقوق الزقازيق 307
- حقوق حلوان 307
- حقوق الإسكندرية 306.5
- أقتصاد منزلى حلوان 305.5
- حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5
- حقوق انتساب موجه عين شمس 305
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305
- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305
- حقوق أسوان 305
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5
- دار العلوم الفيوم 304.5
- تربية نوعية الفيوم 304
- أقتصاد منزلى العريش 304
- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5
- حقوق انتساب موجه حلوان 303
- حقوق طنطا 303
- حقوق أسيوط 302.5
- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 302
- حقوق انتساب موجه بنها 301.5
- حقوق المنصورة 301
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5
- خدمة اجتماعية حلوان 299.5
- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5
- تربية فنية المنيا 299.5
- تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5
- حقوق انتساب موجه بني سويف 299
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5
- سياحة وفنادق الفيوم 298.5
- حقوق مدينة السادات 298
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5
- سياحة وفنادق المنيا 297.5
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297
- دار العلوم أسوان 296.5
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5
- حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295
- دار العلوم المنيا 294.5
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 292
- أكاديمية باخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292
- حقوق انتساب موجه طنطا 291.5
- حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5
- العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5
- حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5
- سياحة وفنادق بني سويف 286.5
- تربية رياضية بنين المنصورة 286
- سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285
- تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5
- سياحه وفنادق الأقصر 284.5
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر 284
- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5
- تربية رياضية بنين بنها 282.5
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5
- تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 279
- تربية رياضية بنين الإسكندرية 279
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 279
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