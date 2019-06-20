وزارة التعليم العالي تُعلن تنسيق الجامعات الخاصة 2019 الطب 95% وأسنان وصيدلة 90% والهندسة 80%

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2019 – 2020 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة وذلك وفقاً لمجموع الطلاب فى الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

ووقد عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس 20 يونيو 2019 اجتماع بحضور أمين المجلس الدكتور صديق عبد السلام وجميع أعضاء المجلس وذلك بمقر وزارة التعليم العالي لاعتماد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة ومناقشة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الخاصة، قد أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

كلية الطب البشري 95%.

كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%.

كلية الهندسة 80%.

كليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجية الحيوية، وعلوم الحاسب 70%.

كليات الإعلام، واللغات والترجمة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة 60%.

باقي الكليات 55%.

وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى اجتماعه اليوم خفض أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، وذلك بحسب متطلبات سوق العمل فى المستقبل.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بدء الدراسة فى برامج اللغة الصينية وآدابها، والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية اعتبارا من العام الجامعي الجديد على أن يتم تحديد 100 طالب لكل برنامج، كما قرر المجلس زيادة أعداد الطلاب المقبولين فى كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى 250 طالب بدلاً من 150 طالب اعتباراً من العام الجامعي المقبل.