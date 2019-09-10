وزارة التعليم المصرية| تُعلن عن ملامح نظام الدراسة وتقييم الطالب بالصفين الأول والثاني الثانوي

ينتظر الجميع بمصر بدء العام الدراسي الجديد، عام تبلورت فيه العديد من التجارب والخبرات التي نتجت عن تطبيقات عدة خلال الفترة الماضية وتحديداً بالعام الدراسي المُنقضي 2018-2019 وجاءت منظومة التعليم بالعديد من القرارات التطويرية منها ما احتاج لإعادة تقييم وإصلاح وكثير منها أثبت نجاحه، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر اليوم 10 سبتمبر 2019 نظام الدراسة الخاص بطلاب المرحلة الثانوية وذلك من الصفين الأول والثاني وهذا للعام الدراسي الجديد 2019-2020 كما وضحت آلية تقييم الطالب.. وفيما يلي نوضح لكم تفاصيل تلك المنظومة.







نظام الدراسة بالصف الأول والثاني الثانوي بمصر

وجاء القرار موضحاً المنظومة والتي تنص على مواد دراسية أساسية سوف يؤدي الطالب فيها الامتحان وسوف تُضاف بدورها إلى المجموع الكلي الخاص بيه وهي للصف الأول اللغة العربية ومعها اللغة الأجنبية الأولي مضاف لها اللغة الأجنبية الثانية وأيضاً مواد الرياضيات بالإضافة للجغرافيا والتاريخ والأحياء والفيزياء وأيضاً الكيمياء وأخيراً الفلسفة.







أما المواد الأساسية لطلاب مصر من الصف الثاني الثانوي هي كما جاء بالقراء نفس مواد الصف الأول الثانوي ولكن هناك مواد تخصصية تتبع القسم العلمي وهي تطبيقات رياضية مع الأحياء والفيزياء والكيمياء ومواد تتبع القسم الأدبي وهي الفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاريخ مضاف لهم علم النفس والاجتماع.

وباقي المواد للصفين الأول والثاني لا تضاف للمجموع الكلي للدرجات، بالإضافة لمواد التربية المهنية التي يختار الطالب مادة واحدة منها ويجرى فيها الامتحان لكن لا تتم إضافتها أيضاً للمجموع.







وجاء القرار بأن تدخل مادة التربية الرياضية من ضمن المواد التي يكون فيها نجاح ورسوب ولها تقييم عملي مع نهاية كل فصل دراسي لكن لا تُضاف للمجموع.

وجاء نظام تقييم الطالب بعقد امتحانات التقييم مع نهاية الفصل الدراسي الأول وامتحان مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويتم تحديد إجمالي درجات الطالب بعمل متوسط لدرجات الفصل الدراسي الأول والثاني معا، وعن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تجاوز ما أقرته الوزارة من نسبة مقررة للنجاح بالمواد المذكور فيها نجاح ورسوب، فهنا يتم تحديد موعد لعقد امتحانات أخرى بالدور الثاني لهم، ويجب عليهم اجتياز تلك الامتحانات وذلك للانتقال للصف الأعلى دراسياً.