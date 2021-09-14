وزارة التعليم تطلق رابط نتيجة تقليل الإغتراب في الكليات المصرية 2021

بالتزامن مع إغلاق باب تقديم طلبات تقليل الإغتراب، عقبه عمليات بحث كبيرة لمعرفة موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021 والرابط المخصص لذلك. أكدت وزارة التعليم والتعليم الفني ان ظهور نتيجة الاغتراب ستكون في غضون 72 كحد اقصى من بدا غلق باب التقدم لطلب تحويلات الاغتراب وأضافت على لسان رئيس قطاع التعليم السيد عطا، إن عدد الطلبة المسجلين وقف عند 86 الف طالب من المرحلتين الاولى والثانية للجامعات.

وكانت وزارة التعليم العالي شرعت بإستقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية. عبر موقع التنسيقات الالكتروني، وأنتهت مرحلة الاغتراب التي امتدت بين فترة 8 إلى 12 سبتمبر 2021.

قواعد تقليل الإغتراب 2021

يعمل ببروتوكول قبول تقليل الاغتراب بحدود النسبة 10% لللكليات المناظرة والكليات غير المناظرة بما تنص عليه اللوائح المطبقة في هذا الشأن.

يتم التعامل مع قبول تحويلات الاغتراب للطلاب المتخرجين على اساس مجموع درجاتهم العلمية في الثانوية العامة.

يتم إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لقبول الملتحقين بالجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية.

ينتظر بدا قبول ترشيحات المرحلة الثالثة لحين صدور نتائج الدور الثاني للمرحلة الثانوية وتسجيل رغبات القبول في الجامعات والكليات المصرية.

رابط نتيجة تقليل الإغتراب الكليات المصرية 2021

وفرت وزارة التعليم رابط نتيجة تقليل الاغتراب حيث ياخذ الطلاب النتيجة بشكل مباشر من خلاله، وكان اتبعت طرق مرنة من اجل تسجيل الاغتراب على نفس الرابط بإدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب. يمكن لجميع الطلاب كشف نتيجة الاغتراب من خلال موقع التنسيقات وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx