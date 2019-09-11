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أخبار التعليم

وزارة التعليم تعلن عن مصاريف المدارس 2019/ 2020

بواسطة محمد عبد الرازق 0

مع أول ايام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 , حيث انتظم اليوم تلاميذ رياض الاطفال للمستوى الأول والثاني , وطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي في الدراسة صباح اليوم الاربعاء , ارسلت وزارة التربية والتعليم منشوراً الى المديريات التعليمية خاص بمصاريف المدارس لجميع المراحل التعليمية .



المنشور شمل مصاريف الدراسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة شاملة رياض الاطفال والراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية بمختلف انواعها عام ودبلومات فنية .

مصاريف المدارس 2020 الرسمية



  • مرحلة رياض الاطفال

مستوى أول KG1  ومستوى ثان KG2 : مصاريف المدارس 145 جنية .



  • المرحلة الابتدائية

مصاريف الدراسة لجميع الصفوف من الأول وحتى السادس الابتدائي 160 جنية .



  • المرحلة الإعدادية :

تم تحديدها للصفوف الثلاثة الاعدادية الاول والثاني والثالث الإعدادي بمبلغ 150 جنيه.



  • المرحلة الثانوية

الثانوي العام بصفوفه الثلاثة الأول والثاني والثالث الثانوي قيمة مصاريف الدراسة 195 جنية .

الثانوي الفني بأنواعه وانظمته المختلفة تم تحديده بمبلغ 170 جنية لجميع الصفوف من الاول الى الى الخامس الثانوي الفني لجميع المدارس الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات .

 

وهذه صورة من القرار الذي حددت فيه الوزراة مصاريف الدراسة لهذا العام

بالنسبة للمدارس الخاصة “عربي- لغات” والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فإن نسب الزيادات تكون كالتالي:

– 25 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.

-20 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

– 15 %سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.

– 10 %سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.

– 7 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .