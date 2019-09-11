وزارة التعليم تعلن عن مصاريف المدارس 2019/ 2020
مع أول ايام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 , حيث انتظم اليوم تلاميذ رياض الاطفال للمستوى الأول والثاني , وطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي في الدراسة صباح اليوم الاربعاء , ارسلت وزارة التربية والتعليم منشوراً الى المديريات التعليمية خاص بمصاريف المدارس لجميع المراحل التعليمية .
المنشور شمل مصاريف الدراسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة شاملة رياض الاطفال والراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية بمختلف انواعها عام ودبلومات فنية .
مصاريف المدارس 2020 الرسمية
- مرحلة رياض الاطفال
مستوى أول KG1 ومستوى ثان KG2 : مصاريف المدارس 145 جنية .
- المرحلة الابتدائية
مصاريف الدراسة لجميع الصفوف من الأول وحتى السادس الابتدائي 160 جنية .
- المرحلة الإعدادية :
تم تحديدها للصفوف الثلاثة الاعدادية الاول والثاني والثالث الإعدادي بمبلغ 150 جنيه.
- المرحلة الثانوية
الثانوي العام بصفوفه الثلاثة الأول والثاني والثالث الثانوي قيمة مصاريف الدراسة 195 جنية .
الثانوي الفني بأنواعه وانظمته المختلفة تم تحديده بمبلغ 170 جنية لجميع الصفوف من الاول الى الى الخامس الثانوي الفني لجميع المدارس الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات .
وهذه صورة من القرار الذي حددت فيه الوزراة مصاريف الدراسة لهذا العام
بالنسبة للمدارس الخاصة “عربي- لغات” والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فإن نسب الزيادات تكون كالتالي:
– 25 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.
-20 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
– 15 %سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
– 10 %سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.
– 7 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.