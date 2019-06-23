وزارة التعليم تعلن عن موعد نتيجة الصف الأول الثانوي وروابط الاستعلام عنها

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم غد الإثنين للإعلان عن موعد نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم عقد المؤتمر الصحفي في ديوان عام الوزارة الساعة الثانية ظهرا.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يذكر أن الصف الأول الثانوي هذا العام، كان مثيرا للجدل على مدار العام، بداية من أزمة الامتحانات باستخدام التابلت، والتي تمت خلال الفترة ما بين 19 مايو وحتى الأول من يونيو الجاري، وتبعا للنظام الجديد فإن الاختبارات تقوم على تقييم المهارات الخاصة بالفهم لدي الطلبة.

وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في وقت سابق، أنه لن يتم طباعة كتب ورقية للصف الأول الثانوي خلال الأعوام القادمة، مؤكدا أن كافة المناهج الدراسية موجودة على بنك المعرفة، كما أضاف أنه سوف يتم بداية من العام القادم توزيع قلم إلكتروني، تسهيلا على الطلبة والطالبات عند قيامهم باستخدام أجهزة التابليت الخاصة بهم.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

ومن المقرر أن يتم بعد المؤتمر الصحفي الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي بكافة محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة وهي

أولا: رابط بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg).

ثانيا: موقع بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg).

ثالثا: رابط LMS لنتائج الثانوي العام (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري

كما يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص كم في تعليق والإسم والمحافظة، وسوف نوافيكم بالنتيجة فور الإعلان عنها.