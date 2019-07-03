وزارة التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩

أعلن مدير إدارة امتحانات الثانوية العامة “خالد عبد الحكيم” الموعد المحدد لانتهاء عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ ومن بعده عمليات رصد الدرجات النهائية ثم الإعلان الرسمي عن النتيجة للطلاب.

وقال “عبد الحكيم” إنه يتوقع أن ينتهي المعلمون من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة قبل يوم ١٨ يوليو القادم، وانتهاء عمليات الرصد والمراجعة ثم موعد الإعلان رسمياً عن النتيجة يوم ١٨ يوليو ٢٠١٩ بإذن الله.

وذكر مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة أنه تم الانتهاء من تصحيح الأسبوعين الأولين من الامتحانات، وأضاف أن الموعد المحدد المذكور هو توقعه الشخصي بناءاً على ما تم إنجازه من عمليات تصحيح ورصد حتى الآن.

أما فيما يتعلق بالشكاوى التي وصلت إلى إدارة امتحانات الثانوية العامة بخصوص صعوبة الأسئلة في عدد من المواد وعدم كفاية الوقت لإكمال حل الأسئلة، قال “عبد الحكيم” إن الوزارة في هذه الحالة تنظر إلى نتائج تصحيح العينات العشوائية ونسب تحقيق الدرجات النهائية فيها، فإذا كانت غير ملائمة تتعامل الوزارة مع الأمر بقرارات تحقق مصلحة الطالب.

وينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة وعائلاتهم في مصر وخارجها نتيجة الثانوية بفارغ الصبر للاطمئنان على مصائر أبناءهم في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم، حيث تحدد نتيجة هذه السنة الدراسية وجهة ومستقبل الطلاب بنسبة كبيرة جداً، ويُتوقع أن يشهد تنسيق الجامعات هذا العام ارتفاعاً طفيفا ًً في درجات القبول.