وزارة التعليم تفتح باب التقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا اليوم ولمدة 15 يوما

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بفتح باب التقدم للمدارس اليابانية اليوم الأربعاء 1 مايو، ولمدة 15 يوما ، حيث يغلق باب التقدم إلكترونيا للمدارس اليابانية، يوم 15 مايو الجارى، كما أعلنت الوزارة عن دخول 5 مدارس جديدة لمنظومة المدارس المصرية اليابانية بداية من العام الدراسي الجديد 2019/2020، ليبلغ بذلك عدد المدارس 40 مدرسة، حيث عملت منها 35 مدرسة بالعام الدراسي الماضي 2018/2019، وحددت الوزارة طريقة وشروط التقدم، كما نوهت عن المدارس الجديدة التي تم افتتاحها.

شروط التقدم للمدارس اليابانية

وقد أعلنت وزارة التعليم أنه تم افتتاح المدارس الجديدة بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك سعيا لاستكمال خطة تطوير التعليم، بحيث تشمل كل محافظات مصر طبقًا لخطة الوزارة.

كما أوضحت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام الجديد، وقالت أن الشروط هي أن يكون الطفل مصري الجنسية وأن يكون سنه مطابقا للشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية.

وحددت الوزارة الشرائح العمرية كما يلي:

قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال (كي جي 1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال (كي جي 2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من 7 سنوات.

القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

الرابط الإلكتروني للتقدم للمدارس اليابانية

و عن طريقة التقدم الإلكتروني، قالت الوزارة أنها من خلال موقع الوزارة http://www.moe.gov.eg/

والدخول بعدها على أيقونة المدارس اليابانية

أو الدخول مباشرة على الرابط https://ejs.moe.gov.eg/

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