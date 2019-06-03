وزارة التعليم تقرر إلغاء الكتاب المدرسي الورقي لطلبة الصف الأول الثانوي العام المقبل

في خطوة جديدة تعبر عن إصرار وزارة التربية والتعليم على سياستها الجديدة، أعلنت الوزارة عن إلغاء الكتاب المدرسي الورقي لطلبة الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، وقالت الوزارة أنه لن يطبع الكتاب المدرسي بداية من العام الجديد، وسيتم توفير تكلفة الكتاب باعتبار أنه موجود بالفعل على بنك المعرفة، والذي يستطيع الطلاب الدخول عليه من خلال التابلت.

توضيحات وزارة التعليم بشأن إلغاء الكتاب الورقي

وقالت وزارة التربية والتعليم أن الكتاب المدرسي لا يكفي لمواكبة الفكر الجديد الذي تعمل به الوازرة فى نظام التعليم الجديد، موضحة أنها تركت الكتاب المدرسي للطلاب خلال العام الماضي بسبب تخوفهم من التجربة الجديدة، ولكن العام القادم سيخلو من الكتاب المدرسي المطبوع وسيتم توفير تكلفة طباعة هذه الكتب.

وأضافت الوزارة أن الكتب موجودة بالفعل على بنك المعرفة، وهناك أيضا محتوى إضافي على هذا البنك باللغة العربية والإنجليزية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ويستطيع الطلاب الدخول عليها من خلال التابلت، موضحة أن الطلاب لم يستخدموا الكتب الورقية العام الحالي، كما لم تأتى منها الامتحانات.