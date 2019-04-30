وزارة التعليم تنشر رابط التقدم للمدارس اليابانية للعام الجديد 2019/2020

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن شروط وضوابط التقدم للالتحاق بالمدارس اليابانية، ومن المقرر أن تعلن الوزارة الشروط والضوابط على الموقع الرسمى لها، وقد نشر موقع الوزارة رابطا للتقدم إلكترونيا إلى المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وقد أعلنت الوزارة عن الأنشطة التي تميز المدارس اليابانية وفلسفة التدريس بها والأهداف المرجوة من هذه الأنشطة المستقلة والتي لا تضاف للمواد الدراسية، ولكن تستهدف طرقا للتفكير وكذلك تغييرا بالسلوكيات.

رابط التقدم للمدارس اليابانية

وقد أوضحت وزارة التعليم أن المدارس اليابانية تعتمد على أنشطة اتسمى “التوكاتسو”، وهى مجموعة من الأنشطة التعليمية الضرورية للارتقاء بالطلاب وهي تساعدهم على بالتفكير التلقائي وتبادل الحوار والمناقشة وكذلك البحث عن حلول للمشكلات، موضحة أنه لا يتم إدراج هذه الأنشطة فى إطار المواد الدراسية، وهي تستهدف تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة وكذلك في المجتمع والمنزل.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي رابط التقدم للمدارس اليابانية وهو:

https://ejs.moe.gov.eg/

تفاصيل عن أنشطة التوكساتو

وكانت الوزارة قد أكدت أن هناك عدة أنواع من أنشطة التوكاتسو، ومنها:

أنشطة بالفصل

وتتعلق بمشاركة التلاميذ في تشكيل الحياة داخل الفصول والمدرسة.

أنشطة مجالس التلاميذ

وتتعلق بتأسيس مجالس للتلاميذ والتبادل الثقافى بين جماعات مختلفة في الفئة العمرية.

المناسبات المدرسية

وتتعلق بتنمية الشعور بالانتماء والتكافل وتنمية روح العمل للمصلحة العامة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن شروط التقدم للمدارس اليابانية وهى أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالي:

يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال (كي جي 1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

يكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال (كي جي 2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

بينما يتم القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.

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