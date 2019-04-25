وزارة التعليم تنفي وجود خصومات على رواتب المعلمين المؤقتين وتوضح قيمة الرواتب

بعد تداول أنباء بخصوص مكافآت المعلمين المؤقتين، تشير إلى حدوث استقطاعات منها وأنها ستصرف بعد الخصومات، وما صاحب ذلك من قلق وغضب من قبل المعلمين، تصدت وزارة التربية والتعليم اليوم لهذه الأنباء ونفتها، حيث قام الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بنفى صحة الأنباء التي يتم تداولها بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول أبريل الجاري وحتى 31 مايو 2019، موضحا أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين ستصرف كما هو منصوص عليه بالتقاعد.

قيمة مكافآت المعلمين المؤقتين

وقد أوضح محمد عمر، أن قيمة مكافآت المعلمين المؤقتين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن القيمة التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة، مضيفا أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خاطئ، وقد تم اتخاذ قرار بتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قالت أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة ولا تعتبر أجرا وظيفيا، مبينة أن قيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة لتصبح 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا، وذلك لأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

كما طالب نائب الوزير لشئون المعلمين، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للبلبلة وإثارة غضب المواطنين.

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