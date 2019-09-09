وزارة التعليم توافق على قبول الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر في المدارس التجريبية







وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على قبول واستيعاب جميع الأطفال والذين هم في سن الخامسة من عمرهم أو أكثر من الخامسة وذلك بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات “التجريبية”؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بمجال التعليم ولما من تزايد في الإقبال على المدارس التجريبية.







توجيه باستيعاب جميع الأطفال سن 5 سنوات

ووجه الدكتور طارق شوقي قطاع التعليم العام فيه بيانه الصحفي الصادر اليوم الإثنين، وبإرسال خطاب إلى مديري المديريات التعليمية وذلك بعرض مقترحات وحلول لكيفية استيعاب الأطفال أصحاب الفئة العمرية من سن 5 سنوات وأكثر، وأيضا بأخذ جميع التدابير لتجهيز القاعات اللازمة، كما وجه بإبداء ما يرونه متاحا ومناسبا بشأن استيعاب الطلاب والطالبات، وتتضمن هذه المقترحات الآتي:







مقترحات لمديري المديريات التعليمية

استغلال الفراغات وحصرها في كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة.

حصر واستغلال جميع الفراغات في المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة).

حصر واستخدام الفراغات في المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة).

إمكانية زيادة عدد الطلاب في القاعات الدراسية، وأي اقتراح يتوافق مع النظام الجديد للتعليم.