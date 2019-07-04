وزارة التعليم تُعلن تعديل جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي لتبدأ 21 بدلاً من 14 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد بدء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام للطلبة الذين تقرر لهم عقد امتحان فرصة ثانية للصف الأول الثانوي العام لتبدأ الامتحانات يوم الأحد 21 يوليو 2019 وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.

وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي فى نظام الثانوية العامة بنظامها الجديد بنظام التابلت استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين اعترضوا على جدول الامتحانات القديم لاتاحة الفرصة أمام أبنائهم للمراجعة وتمت الموافقة تلبية لرغبة أولياء الأمور.

وتجرى امتحانات الدور الثاني خلال فترة واحدة وهى الفترة الصباحية لجميع المدارس الحكومية عري ولغات وجميع المدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت من قبل جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي لتبدأ يوم 14 يوليو وتنتهى 27 يوليو 2019 قبل أن يتم تعديله اليوم.

وكانت الوزارة قد نشرت من قبل جدول امتحانات الدور الثاني المعدل الذي يبدأ من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 وتنتهى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس وفقا للجدول التالى:-

وتبدأ امتحانات الدور الثاني بامتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 21 يوليو، ثم امتحان مادة الأحياء يوم الاثنين 22 يوليو، ثم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 24 يوليو، ثم امتحان مادة الجغرافيا يوم الخميس 25 يوليو، يليها مادة اللغة الأجنبية الأولي يوم الأحد 28 يوليو، ثم مادة الرياضيات يوم الاثنين 29 يوليو، يليها مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء 30 يوليو، ثم مادة الفيزياء يوم الأربعاء 31 يوليو، يليها مادة التاريخ يوم الخميس 1 أغسطس، وتنتهى الامتحانات بمادة الكيمياء يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.