وزارة التعليم تُعلن رابط الحصول على نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي تفصيليا بالألوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 29 يونيو 2019 النتائج التفصيلية لامتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 والتي يتم خلال هذه النتائج التفصيلية معرفة مستوي كل طالب ومستوى الطالب فى جميع المواد الدراسية ومقارنة نتائجه بنتائج زملاءه فى الدفعة وتقديم النصائح له لمذاكرة أفضل فى كل مادة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر رابط الحصول على النتائج التفصيلية لامتحانات الصف الأول الثانوي التى خاضها الطلاب خلال شهر مايو 2019 بالتفصيل وبالألوان وذلك باستخدام كود الطالب والرقم القومي للحصول على بطاقة توضح مستوي الطالب فى كل مادة دراسية باستخدام أربعة ألوان كالتالى:-

اللون الأزرق معناه أن الطالب متفوق فى هذه المادة وتفوقه يفوق التوقعات.

اللون البرتقالي معناه أن مستوي الطالب فى هذه المادة مناسب للتوقعات “معقول”.

اللون الأخضر معناه أن مستوي الطالب فى هذه المادة أقل من المتوقع ولكنه ناجح.

اللون الرمادي معناه أن الطالب راسب وله فرصة ثانية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب معرفة النتيجة من خلال الرابط التالى http://g10.emis.gov.eg/ فتظهر له الصفحة التالية والتي يتم من خلالها إدخال كود الطالب والرقم القومي للحصول على بطاقة الطالب ونتائجه بالتفصيل.

وقد أعلنت الوزارة بأن التقييم الذى يحصل عليه الطالب ليس تقييم مطلق ولكنه تقييم بالمقارنة بزملائه فى نفس المادة بمعنى أن الطالب الذى يحصل على اللون الأزرق فى مادة ليس معناه أنه متفوق فى هذه المادة بشكل مطلق ولكنه متفوق مقارنة بمستوي زملاءه.