وزارة التعليم: رابط تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات لطلاب المرحلة الأولى والثانية

أعلن وزير التعليم العالي فتح باب التحويلات بين الكليات والجامعات لتقليل الاغتراب بداية من الخميس 8/8/2019 ولمدة 12 يوماً لينتهي الطلاب من التسجيل في الموقع الرسمي للحكومة لطلاب المرحلة الأولى والثانية يوم 20 أغسطس 2019.

قواعد تقليل الاغتراب

هناك بعض القواعد التي يجب وضعها في الاعتبار عند التحويل بين الكليات والتحويل للكليات المناظرة والغير مناظرة ليتمكن الطلاب من الاستفادة بنسبة 10% للقدرة الاستيعابية للكليات والتحويل إلى الكليات التي تخضع للتوزيع الجغرافي:

رابط تقليل الاغتراب

يتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب للم شمل الأسرة المصرية والسماح للطلاب بالالتحاق بالكليات التي تخضع للتوزيع الجغرافي، وبنسبة 10 % مما استوعبته كل كلية حسبما أقرها القانون وأعلن عنها وزير التعليم فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ليلتحق بها طلاب المرحلة الاولى والثانية ويمكنكم الدخول إلى رابط تقليل الاغتراب للتحويل إلى الجامعات التي تخضع للتوزيع الجغرافي أو الأقرب للمحافظة التابع لها.

تقليل الاغتراب

يتم الأخذ في تقليل الاغتراب بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب أثناء الدراسة في المرحلة الثانوية وليس على حساب محل السكن الذي يتواجد فيه الطالب.

موعد نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

يتم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بعد يومين من قفل باب التحويل ويبدأ موقع التنسيق الإلكتروني بتوزيع الطلاب حسب القواعد والشروط الواجب توافرها لينتقل الطلاب بين الكليات والجامعات.