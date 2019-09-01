وزيرة الثقافة تفتتح أول منفذ دائم لهيئة الكتاب بجامعة بني سويف

تقوم السيدة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ، بالتعاون مع كل من السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، والأستاذ الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بافتتاح أول منفذ بيع دائم للهيئة داخل جامعة ومحافظة بنى سويف.







افتتاح أول منفذ لهيئة الكتب ببني سويف

كما قد قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، بالتصريح بأن المنفذ الجديد الخاصة بالهيئة العامة المصرية للكتاب يفتح آفاق التنوير لمختلف الأهالي في محافظة بني سويف ، بشكل خاص للشباب وطلاب الجامعة بالمحافظة ، ويأتي ذلك لكون الكتاب يعتبر واحد من أهم الأسلحة الأساسية والهامة للغاية التي تعمل على مواجهة التطرف بشكل كبير وذو أثر مجدي.







ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في ظل استمرار خطة وزارة الثقافة المصرية التي تهدف إلى العمل على تحقيق العدالة الثقافية ، ويتم ذلك عن طريق خلق جسور من المعرفة ومدها إلى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ، كما يأتى ذلك ليعكس مدى التعاون الذي يحدث بين مختلف مؤسسات الدولة الوطنية ، فتسعى جميع المؤسسات في النهاية إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة والخاصة ببناء الإنسان والمجتمع .

“الحاج” يحرص على توصيل الكتاب لأبناء المحافظة







وعلى الجانب الآخر كان قد صرح السيد الدكتور هيثم الحاج ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، بأن المنفذ يحتوى على كافة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وذلك من مختلف السلاسل في مختلف التوجهات البناءة سواء كانت تلك التوجهات الأدبية ، أو التاريخية ، أو الفنية ، أو حتى التوجهات السياسية ، هذا بجانب وجود عدد ضخم وكبير للغاية من عناوين مكتبة الأسرة ، كما قد قام هيثم الحاج بالتأكيد على كون قد حرص بشكل كبير للغاية على وصول الكتاب إلى أبناء محافظة بني سويف بشكل كامل.

وفي النهاية قامت السيدة الدكتورة إيناس بد الدايم وزيرة الثقافة بالتوجيه بأهمية العمل على تطبيق خصم على مختلف أسعار جميع العناوين المعروضة داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب ، متمنية أن يؤتي ذلك ثماره.