وزير التربية والتعليم : “استطاعنا زيادته 10 أيام” وهذا هو الموعد النهائي لبدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2020

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمراً صحفياً اليوم السبت 24 أغسطس 2019 بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال العام الدراسي المقبل 2019/2020، حيث حدد وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي موعد بدء الدراسة سواء لصفوف رياض الاطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي وموعد بدء الدراسة لباقي الصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2020 وزيادته 10 أيام كاملة:-

أكد وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 سوف يبدأ من يوم 21 سبتمبر المقبل، بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي سواء العام أو الفني وكذلك صفوف الرابع والخامس الفني.

وأشار وزير التربية والتعليم بأن موعد بدء الدراسة للصفين الأول والثاني من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية سيكون موعد الدراسة بهما قبل ذلك ب10 أيام أي في 11 سبتمبر المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يقل فيها عدد أيام الدراسة بالمدارس عن 100 يوم، وأن أولياء الأمور يفضلون جلوس أولادهم في المنازل بدلاً من الذهاب إلى المدارس بعكس دول العالم الأخرى.

وضرب وزير التربية والتعليم مثالاً على ذلك دولة مثل اليابان عدد أيام الدراسة بها يصل إلى 11 شهر، ولهذا فإن وزارة التربية والتعليم تسعي إلى زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية بالمدارس، وهذا العام تم زيادة عدد أيام الدراسة 10 أيام فقط.

وناشد وزير التربية والتعليم السادة أولياء الأمور بضرورة ذهاب أولادهم إلى المدارس وعدم جلوسهم في المنازل.

وبهذه التصريحات التي أدي بها وزير التربية والتعليم حول موعد بدء الدراسة فإن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2020 كالتالي :-