وزير التربية والتعليم يحسم الجدل بشأن تطبيق الثانوية التراكمية على الصف الثاني الثانوي

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم للإعلان عن أخر المستجدات الخاصة بشأن تطبيق الثانوية التراكمية على الصف الثاني الثانوي العام بدابة من العام الدراسي الجديد، وأخر الاستعدادات التي تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن استقبال العام الدراسي الجديد 2020.

“سنة نقل عادية” وزير التربية والتعليم يوضح موقف طلاب الصف الثاني الثانوي العام من الثانوية التراكمية:-

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الحكومة تسعي جاهدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر من كافة عناصر تلك المنظومة، مشيراً إلى أنه من الخطأ الاستمرار في النظام التعليمي القديم، في ضوء التطورات والتغيرات الهائلة التي يشهدها العالم.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الثاني الثانوي العام لأسباب تقنية، ولمنح الطلاب المزيد من التدريبات على النظام الجديد للثانوية العامة.

وأكد على أن تأجيل تطبيق الثانوية التراكمية على الصف الثاني الثانوي العام ليس بسبب قانون التعليم، وأن الحكومة إذا ما أردت تغيير القانون قبل بدء العام الدراسي الجديد فسيكون ذلك متاح حيث أنه سيتم تقديم القانون لمجلس النواب ومن ثم يعقد المجلس جلساته لمناقشة القانون ومن خروجه للنور.

إلا أن وزارة التربية والتعليم قد ارتأت تأجيل تطبيق نظام الثانوية التراكمية الجديد على طلاب الصف الثانوي العام لإتاحة المزيد من التدريب لهم، وأنهم يجب أن يكونوا على استعداد للامتحانات باستخدام التابلت في الصف الثالث الثانوي العام.