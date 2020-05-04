وزير التربية والتعليم يوضح حقيقية زيادة السنوات التجريبية سنة إضافية في مرحلة رياض الأطفال”كي جي 3″

في الفترة الأخيرة انتشرت الشائعات في مواقع التواصل الإجتماعي حول زيادة السنة التجريبية سنة إضافية أخرى “كي جي 3” مما أثار المزيد من البلبلة بين الآباء والأمهات، حيث أصابهم المزيد من القلق والتوتر بسبب شائعة تفيد بتطبيق سنة تجريبية جديدة في مرحلة رياض الأطفال، وبعد أن زادت البلبلة والجدال في هذا الشأن قام وزير التربية والتعليم بالكشف عن تلك الحقيقية، وإيضاح ما إن سوف تتم زيادة مرحلة رياض الأطفال سنة إضافية أم لا.

توضيح حقيقة زيادة مرحلة رياض الأطفال سنة جديدة

وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” قام بالرد على تلك الشائعة التي انتشرت في تلك الفترة الأخيرة حول إضافة سنة جديدة في مرحلة رياض الأطفال، حيث نفى الخبر ، كما نفى وجود أية نية لزيادة مرحلة رياض الأطفال سنة جديدة لتكون كي جي 1 وكي جي 2 وكي جي 3، وقد أكد أن مرحلة رياض الأطفال تنتهي عند كي جي 2.

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