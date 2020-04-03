وزير التعليم: استخدام تابلت الوزارة في الامتحانات أمر اختياري .. “ممكن من أي موبايل تاني”

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية دخول امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية بأي هواتف ذكية أو شرائح محمول غير التي تم تسليمها من قبل الوزارة قائلا إنه لا يوجد أي مانع في ذلك، موضحا أن الهدف من الاختبار هو تدريب الطلبة على طريقة الامتحان خاصة أنهم لم يقوموا به من قبل.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية أمس الجمعة عبر فضائية “اكسترا نيوز” أن يوم الأحد المقبل سيكون أولى امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية والتي من خلالها سيرى الطالب طريقة الاختبار وكيفية الإجابة عليها وستكون المرة الأولى التي يتعامل معها، مشددا على أن الهدف من تلك الاختبارات هي تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الامتحانات دون قلق.

وزير التعليم: يمكن لطلبة أولى ثانوي الدخول للامتحان من أي تابلت أو شريحة اتصال

وتابع أنه من الممكن لأي طالب الدخول من أي شبكة واي فاي أو من أي هاتف ذكي أو من أي شريحة اتصال، والأمر غير مرتبط بشرائح الوزارة والدخول من عليها ليس إلزامي، مشيرة إلى ان الوزارة تقوم بتوزيع التابلت وشرائح المحمول ليكون هناك حلولا للأشخاص التي لم تكن لديها هواتف أو شرائح تستطيع من خلالها الدخول على الإنترنت.

وأشار إلى أن طلبة الصف الأول الثانوي لم يتم امتحانهم على التابلت من قبل وهو ما جعله يفكر في الامتحانات التجريبية والتي تعطي الطالب الثقة في نفسه وتجعله يعتاد على شكل الاختبار وطريقة التعامل معها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تعليق الدراسة وتطبيق عمليات التعليم عن بعد.