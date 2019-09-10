Take a fresh look at your lifestyle.




التربية الرياضية
أخبار التعليم

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بأن تكون التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب للصفين الأول والثاني الثانوي

بواسطة مي مجدي 0

قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار قرارا وزاريا جديدا منذ قليل، وذلك بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي.



قرار وزير التعليم

أصدر وزير التعليم قرارا وزاريا  رقم 191 لسنة 2019، ونصت المادة السادسة من هذا القرار باعتبار التربية الرياضية مادة دراسية، يقوم كافة الطلاب بدراستها بالصفين الدراسيين الأول والثاني الثانوي، واعتبارها مدة رسوب ونجاح، يقوم بممارسته كل الطلبة والطالبات المقيدون بالصف الأول والثاني الثانوي العام، على أن يتم عقد تقييم عملي له في نهاية كل فصل دراسي، ولا يتم إضافة درجاته إلى المجموع الكلي للطلبة، ولكنها تعتبر مادة نجاح ورسوب.



يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم القبل الجامعي، قد وافق في أخر اجتماعاته على أن يتم الاهتمام بمادة التربية الرياضية.

اقرأ أيضا: الفتوي والتشريع يؤيد ضم العلاوات الخمسة …تعرف على التفاصيل



نظام التعليم الجديد

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد أعلن منذ قليل عن دمج شعبتي العلوم واعتبار مادة الرياضيات من المواد الأساسية على الصف الثاني الثانوي.



وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة المصرية على النهوض بالتعليم، عن طريق تباع أحدث لطرق الحديثة في التعليم، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، للنهوض بالطلبة والطالبات وكذلك المعلمين الذين تم عقد عدد من التدريبات لهم على المناهج الحديثة، للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وذلك لأن الأساس في التعليم هو المعلم ثم الطالب.

 



مي مجدي

    مدونة مصرية، حاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الاسكندرية 2009، أهوي القراءة والكتابة والإطلاع على كل ماهو جديد

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات

    وزارة التعليم المصرية| تُعلن عن ملامح نظام الدراسة وتقييم…

    “natija” نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019

    الآن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 موقع منظومة…