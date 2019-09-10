وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بأن تكون التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب للصفين الأول والثاني الثانوي

قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإصدار قرارا وزاريا جديدا منذ قليل، وذلك بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي.







قرار وزير التعليم

أصدر وزير التعليم قرارا وزاريا رقم 191 لسنة 2019، ونصت المادة السادسة من هذا القرار باعتبار التربية الرياضية مادة دراسية، يقوم كافة الطلاب بدراستها بالصفين الدراسيين الأول والثاني الثانوي، واعتبارها مدة رسوب ونجاح، يقوم بممارسته كل الطلبة والطالبات المقيدون بالصف الأول والثاني الثانوي العام، على أن يتم عقد تقييم عملي له في نهاية كل فصل دراسي، ولا يتم إضافة درجاته إلى المجموع الكلي للطلبة، ولكنها تعتبر مادة نجاح ورسوب.







يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم القبل الجامعي، قد وافق في أخر اجتماعاته على أن يتم الاهتمام بمادة التربية الرياضية.

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نظام التعليم الجديد

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد أعلن منذ قليل عن دمج شعبتي العلوم واعتبار مادة الرياضيات من المواد الأساسية على الصف الثاني الثانوي.







وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة المصرية على النهوض بالتعليم، عن طريق تباع أحدث لطرق الحديثة في التعليم، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، للنهوض بالطلبة والطالبات وكذلك المعلمين الذين تم عقد عدد من التدريبات لهم على المناهج الحديثة، للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وذلك لأن الأساس في التعليم هو المعلم ثم الطالب.