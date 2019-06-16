وزير التعليم يعتمد نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة نيتجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابات امتحان مادة اللغة العربية فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 حيث بلغن نسبة النجاح فى العينة العشوائية 96.5%.

وصرح الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بأن نتيجة تصحيح العينة العشوائية امتحان مادة اللغة العربية والتي بلغ عددها 19 ألف و560 طالب وطالبة قد أسفرت عن نجاح 18 ألف و 879 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 96.5% .

وأكد الأستاذ خالد عبد الحكم بأن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية فى امتحان مادة اللغة العربية 53 طالب وطالبة، بنسبة بلغت 0.28% من إجمالي العينة العشوائية من بينهم 44 طالب وطالبة من طلاب المدارس الرسمية الحكومية، وعدد 3 طلاب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، وعدد 6 طلاب من طلاب المنازل.

كما أضاف الأستاذ خالد عبد الحكم بأن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة إلى 79.5 درجة فى العينة العشوائية قد بلغ عددهم 4 آلاف و793 طالب وطالبة، بنسبة بلغت 25.39% من إجمالي العينة العشوائية.

بينما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح ما بين 64 درجة إلى 71.5 درجة بلغ عددهم 5 آلاف و7.3 طالب وطالبة بنسبة بلغت 30.21% من أخمالي العينة، وأن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح ما بين 56 درجة إلى 63.5 درجة بلغ عددهم 4 آلاف و285 طالب وطالبة بنسبة بلغت 22.70 من إجمالي العينة.