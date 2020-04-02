وزير التعليم يعلن طريقة تقييم طلبة المنازل والسجون والمستشفيات من أولى وثانية ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة الماضية عن آلية تقيية طلبة الصف الأول والثاني الثانوي الموجودين بالمنازل والسجون والمستشفيات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا من أجلاستكمال العام الدراسي في ظل ما تشهده مصر من أزمة فيروس كورونا.

وزير التعليم يعلن عن طريقة تقييم طلبة المنازل والمستشفيات والسجون

وغرد “شوقي”، خلال تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يعلن فيه أن تقييم طلبة المنازل والسجون والمستشفيات سيكون من خلال المشروع البحثي، في ظل صعوبة عمل امتحان إلكتروني لهم في الفترة الحالية، خاصة بسبب ما تمر به مصر في الوقت الحالي، وانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع داخل جمهورية مصر العربية والعالم كله.

وزير التعليم: من الصعب عمل امتحان إلكتروني للطلبة حاليا

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه كان من المفترض إجراء امتحان إلكتروني للطلبة خلال الفترة المقبلة، ولكن يصعب القيام بذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر حاليا، وأن المشروع البحثي هو أنسب حل في الوقت الحالي.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل في ظروف صعبة جدا في ظل مواجهة مصر إلى خطر الفيروس العالمي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والذي اجتاح العالم بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وتسبب في وفاة الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء العالم، وهو ما أدى بدوره إلى تعليق الدراسة في مصر والتعامل بعمليات التعليم عن بعد حسبما أعلنت الوزارة في تصريحات سابقة لها.