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وزير التعليم يعلن موعد فتح منصة تسليم المشروعات البحثية على إدمودو (فيديو)

بواسطة معتز الجمّال
وزير-التعليم وزير-التعليم-طارق-شوقي

تواصل وزارة التربية والتعليم من إجراءاتها التوعوية لطلاب المراحلة التعليمية المختلفة، فيما يتعلق بالمشروعات البحثية، بديلة الامتحانات، التي أقرتها الوزارة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف موعد إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية  على منصة إدمودو، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة خلال الفترة بين ٩ و١٦ مايو الجاري.

خطوات التسليم الورقي للمشروعات البحثية:

  • ضع المشروع في ظرف مغلق.
  • اكتب الأرقام التعريفية والصف الدراسي الخاص بك على الظرف.
  • حال كنت ضمن الفئات الخاصة (مثل طلاب المنازل) وضح هذا على الظرف.
  • سلم الظرف للمدرسة بين ٩ و ١٦ مايو.

خطوات التسليم الإلكتروني للمشروعات البحثية

  • احفظ ملف المشروع بصيغة بي دي إف – PDF
  • سم ملف الــPDF، بالرقم التعريفي والصف الدراسي، مثل (43434780G8)، وفي حالة مشاركة أكثر من طالب في البحث، يجب تسمية الملف ببيانات الطالب المرِسل فقط.
  • ادخل على حسابك عبر منصة إدمودو.
  • اعثر على خانة “المشروع البحثي لعام 2019-2020”
  • اضغط على الأيقونة، ومن ثم اضغط على نافذة رفع المشروع، التي ستظهر لك.
  • ارفع ملف الــPDF، بعد التأكد من تسميته بالطريقة الصحيحة،.
  • في حال كان هناك أكثر من طالب مشارك في المشروع البحثي، فعليك كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلاب المشاركين في خانة (التفاصيل).
  • اضغط على زر “التسليم النهائي”.
معتز الجمّال

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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