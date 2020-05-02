وزير التعليم يعلن موعد فتح منصة تسليم المشروعات البحثية على إدمودو (فيديو)

تواصل وزارة التربية والتعليم من إجراءاتها التوعوية لطلاب المراحلة التعليمية المختلفة، فيما يتعلق بالمشروعات البحثية، بديلة الامتحانات، التي أقرتها الوزارة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف موعد إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية على منصة إدمودو، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة خلال الفترة بين ٩ و١٦ مايو الجاري.

خطوات التسليم الورقي للمشروعات البحثية:

ضع المشروع في ظرف مغلق.

اكتب الأرقام التعريفية والصف الدراسي الخاص بك على الظرف.

حال كنت ضمن الفئات الخاصة (مثل طلاب المنازل) وضح هذا على الظرف.

سلم الظرف للمدرسة بين ٩ و ١٦ مايو.

خطوات التسليم الإلكتروني للمشروعات البحثية