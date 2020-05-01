وزير التعليم يكشف عن طرق تسليم المشاريع البحثية غدا.. تعرف على التفاصيل

طرق تسليم المشاريع البحثية واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنون والأسر المصرية خلال الأيام والساعات القليلة الماضية في ظل تطبيق قرار استبدال الامتحانات الورقية بالأبحاث لكافة طلبة الابتدائية بداء من الصف الثالث، وأيضا لسنوات النقل والإعدادية والذي أقره وزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية، حرصا منه على استكمال العام الدراسي وعدم إلغاؤه في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

تفاصيل الإعلان عن طرق تسليم المشاريع البحثية

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن طرق تسليم المىشاريع البحثية وكل ما يتعلق بها خلال تصريحات له غدا السبت حرصا منه على طمأنة الأسر والطلبة المصرية وتقديم إجابات لكل الأسئلة التي لديهم خاصة أن نظام المشاريع البحثية يطبق في مصر للمرة الأولى.

وكان وزير التربية والتعليم قد صرح خلال تصريحات تلفزيونية الأيام الماضية أن السبت الموافق 2 مايو سيعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشاريع البحثية وطرق تسليمها، مناشدا الأسر المصرية بمتابعة الطلبة وطرق عملهم للبحث، موجها رسالة طمأنينة لهم بأن كل شيء سيكون سهل وأهم شيء هو محاولة الطالب لعمل البحث بنفسه ليتدرب على تلك الطريقة من التعلم.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن كل ما يُنشر خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن طرق تسليم البحث غير صحيح، مطالبا بعدم الانسياق وراء أي شيء غير رسمي على “السوشيال ميديا”.