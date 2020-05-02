وزير التعليم يكشف عن طرق تسليم المشروعات البحثية .. من 3 ابتدائي إلى 3 اعدادي «فيديو وصور»

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا في مصر منها، تعليق الدراسة بجميع المراحل بكافة مدارس الجمهورية، وإلغاء امتحان الترم الثاني من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والاكتفاء بتقديم مشروع بحثين لينتقل طلاب النقل إلى الصفوف الأعلى ولكي يحصل طلاب الصف الثالث الاعدادي على درجة الترم الثاني كاملة .

طرق تسليم المشروع البحثي من 3 ابتدائي إلى 3 اعدادي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت 2 مايو، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تفضل تسليمها إلكترونيًا، إلا أنه يتسنى تسليمها ورقيًا حال تعذر الإعداد الإلكتروني، موضحًا أن التسليم الورقي للمشروعات ينطبق على طلاب المنازل والدمج والتربية الخاصة والمصريين بالخارج، فضلًا عن باقي الطلاب في تلك المراحل .

خطوات تسليم المشروع البحثي ورقيًا

يتم إعداد المشروع ورقيًا ووضعه في ظرف مغلق . يتم كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطالب والطلاب المشاركين في حال وجودهم على الظرف من الخارج . إذا كان الطالب من الفئات الخاصة مثل المنازل أو الدمج، يكتب ذلك على الظرف . يتم تسليم البحث بداية من يوم 9 مايو وحتى 16 من نفس الشهر للمدرسة .

خطوات تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا