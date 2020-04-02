وزير التعليم ينهي جدل تنسيق الشهادة الإعدادية.. ويؤكد إمكانية عمل “بحث جماعي”

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي بشأن “تنسيق الشهادة الإعدادية المؤهل للثانوية العامة”، والتي يتحدد من خلالها إذا كان الطالب سيلتحق بالثانوي العام أم الزراعي أم الصناعي أم التجاري.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، بفصليها الدراسي الأول والثاني، كانت تحسم تنسيق الالتحاق بالمرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة قررت إلغاء امتحان الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي.

وزير التربية والتعليم ينهي جدل تنسيق الالتحاق بالثانوية

ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى امتحانات الإعدادية كانت تجرى على مستوى المحافظات، وليس على مستوى قومي مثل الثانوية العامة، مؤكدا أن جميع الطلاب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدرسي الجاري بشكل طبيعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، عن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول كان عليها 50% من المجموع الكلي النهائي للعام الدراسي، مشيرا إلى أنه تقرر استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام المشروعات البحثية.

وزير التعليم يؤكد إمكانية عمل أبحاث جماعية

وزاد: “المشروعات البحثية لها معايير قبول.. حال تحققت سيصبح البحث مقبولا وسيحصل الطالب على درجته كاملة”، مردفا:

“سيتم جمع مجموع الترم الثاني المتمثل في المشروع البحثي، مع المجموع الذي حصل عليه الطالب في الترم الاول الذي ادى فيه الامتحانات التقليدية ، لتحديد المجموع النهائي الذي سيدخل بناءا عليه المرحلة الثانوية”.

وختم: “المشروعات البحثية أفضل وأخف على الطلاب من الامتحانات، أمام الطلاب 4 أسابيع لإعداد البحث، وهناك إمكانية لعمل بحث جماعي من 5 طلاب.. هناك ضوابط حاسمة في التصحيح، وسيتم تطبيق قانون الغش على الأبحاث المتطابقة”.