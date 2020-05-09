وزير التعليم يوجه رسالة صوتية للطلاب بشأن تسليم الأبحاث

خلال الأيام الماضية يتسائل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الوقت الأفضل لتسليم مشروع البحث بديل امتحان الفصل الدراسي الثاني، ما دعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى توجيه رسالة صوتية قاطعة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإدارات والمديريات بشأن تسليم الأبحاث، موضحًا أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة وصريحة، حيث أن مشروعات البحث هي موضوع أبسط بكثير مما صنعناها، ولكن تم تسليط الضوء على الكثير من المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية.

ليس من الضروري تقديم كافة الطلاب للأبحاث يوم السبت

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على المنصة حوالي ٨ مليون طالب، لافتًا إلى أن الطالب يستطيع تقديم البحث في أي وقت، ولكن يستحسن اختيار الوقت الذي ليس به تكدس من الطلبة على المنصة، حيث أنه ليس من الضروري أن يقوم كافة الطلاب بتقديم الأبحاث يوم السبت الساعة السادسة صباحا.

الطريقة الأمثل للطلاب لتسليم الأبحاث

وأضاف شوقي، أن هناك الكثير من الاجتهادات موجودة بالمدارس والإدارات حول تسليم مشروعات الأبحاث، وأن الوزارة قامت بإرسال تعليمات مشددة لكافة الإدارات والمدارس، ومن يخالف التعليمات سيتعرض للعقاب، مشيرًا إلى أن ألحل الأمثل والأضمن والأسهل لتسليم الأبحاث هو الإلكتروني، حيث أن الطالب سيرى البحث أمامه على الشاشة، وغير ذلك لاصحة له، ولن يحتاج الطالب إلى تقديم سي دي أو نسخة ورقية إلى المدرسة، وفي حال تعذر التقديم الإلكتروني على الطالب يقدم البحث في ظرف مع كتابة الكود والسنة الدراسية دون سي دي أو شيء آخر، وسيحصل على إيصال بالتسليم.

القوالب الخاصة بالوزارة غير إلزامية على الطلاب

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القوالب الخاصة بالوزارة غير إلزامية ومن يريد من الطلاب أن يقدم البحث دون الحاجة لزرق معين أو تنسيق معين أو لون خط معين يقدمة، حيث أن أي طالب اجتهد يرسل البحث سواء بخط اليد أو على ورق فلوسكاب أو بأي شكل، وأي شخص يطلب شيئًا آخر يعتبر غير قانوني وغير سليم وسيعرض نفسه للعقاب.