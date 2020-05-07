وزير التعليم يُعلن ضوابط تسليم البحث الورقي للمدارس بداية من السبت المُقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الضوابط والتعليمات التي أقرتها لتنظيم آلية تسليم المشروعات البحثية للطلاب ما بين الصف الثالث الإبتدائي والصف الثالث الإعدادي، حيث سبق للوزارة الإعلان عن المدة الزمنية التي يسمح خلالها بتسليم المشروعات البحثية والتي ستبدأ من 9 يونيو وحتى 16 يونيو 2020.

الضوابط التي أقرتها التربية والتعليم لتسليم المشروعات البحثية

وجاءت الضوابط والتعليمات التي اعتمدتها التربية والتعليم لتنظيم تسليم المشروعات البحثية كالآتي:

إعداد المشروع إما بخط اليد او باستخدام الحاسب الآلي، وإرساله في صيغة ملف PDF. أن يحمل اسم الملف الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطالب. أن يتم تحديد إذا ما كان البحث فردياً أم جماعياً. يتم إرسال البحث عن طريق المنصة الكترونياً، وفي حال تعذر الطالب عن التسليم الألكتروني يمكنه تسليمه ورقياً من خلال المدرسة بما يتفق مع الجدول الزمني ما بين التاسعة صباحاً والثانية ظهراً.

الوزارة توضح عدداً من التعليمات للمدارس بمختلف المحافظات

وأكدت وزارة التربية والتعليم على عددٍ من التعليمات بخصوص دور المدريسة فيعملية تسليم المشروعات البحثية، حيث جاءت تلك التعليمات كالآتي: