وكيل الأزهر يعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية هي من أهم مواضيع البحث الآن على كافة محركات البحث، فمنذ الانتهاء من الامتحانات يوم 29 من شهر يونيو الماضي، بدأ الحديث عن موعد إعلان النتائج، وكان قد أدي امتحان الثانوية الأزهرية هذا العام 154954 طالب في القسمين العلمي والأدبي، منهم 103067 بالقسم الأدبي، و 51887 طالب بالقسم العلمي، و 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

وجه الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية جاء فيها” أثبتوا أنكم على قدر المسئولية والتحديات، وهذا واضح من ألتزامكم بالتعليمات، وهذا ما أكدته التقارير الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، التي أثبتت أن حالات الغش محدودة، ولم تؤثر على سير الامتحانات وأكد أن عمليات التصحيح ستراعي مصلحة الطلاب”

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة2019

الدخول إلي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب. الضغط على زر عرض النتيجة. ستظهر النتيجة مع كافة بيانات الطالب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الحالي2019

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم / رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن نتيجة الثانوية الأزهرية ستعلن يوم 15/7/2019 بعد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول والمراجعات الدقيقة، وأشار إلي أن نتيجة تصحيح العينات العشوائية مبشراً بارتفاع نسب النجاح، عن الأعوام السابقة خاصة المواد الثقافية لطلاب القسم العلمي.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج، النجاح والتفوق لجميع أبنائنا الطلاب لكي يتمكنوا من دخول الكليات التي يتطلعون أليها.