يوم الأحد يتم إعلانها..tansik نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 – 2020







أنطلقت مؤخراً عمليات بحث – كثيفة – من قبل الطلاب في مصر، لفحص نتيجة تنسيق المرحلة الثانوية للمرحلة الثالثة. مع الإنتهاء من إغلاق التنسيق والإستعداد لإعلان النتائج على موقع خدمة التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية. حيث يعيش الطلب مرحلة إنتظار للوقوف على نتائج التنسيق بفارغ الصبر. حيث يتم تنسيق الدخول للكليات والمعاهد بنسبة 50 في المئة على الأقل للدراسات العلمية والأدبية.







تنسيق الثانوية العامة

وقام الطلبة بدون عقبات في إختيار رغباتهم التخصصية في الكليات والمعاهد التي سجلوا بها للإلتحاق بها من طالبات وطلبة، حيث تمت عملية التسجيل على موقع خدمة التنسيق الذي يتيح إمكانية الترشح للقبول في الجامعات والمعاهد – بحسب الرغبات مرتبة وفق الأولويات. والتي بدأت قي 24 أغسطس بالنسبة لطلاب الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة 2019.







وجاء إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد موعد ظهور نتيجة التنسيق 2019/2020 للمرحلة الثالثة وهو يوم الأحد، على أن يفتح الباب أمام تخفيض عدد المغتربين مباشرة بعد ذلك. وكان تم تنسيق خريجي المدارس الثانوية في الدور الثاني بعدد 113479 بتقديم رغباتتهم على موقع tansik، ليغلق بعدها باب تنسيق الرغبات بشكل نهائي، بلا تمديد إلى فترة أخرى، بحسب السيد عطا رئيس قطاع التعليم ومكتب التنسيق، ليكون عدد من سجلوا ما يقارب 190طالب من مختلف المحافظات والمدن في جمهورية مصر.

وبمجرد التأكد من إعتماد النتائج يمكنك الولوج إلى موقع خدمة التنسيق للعثور على نتيجة التنسيق الخاصة بك فوراً، وذلك في بضع خطوات يتطلب قيامك بها وهي كالآتي:







إختيار المرحلة الثانوية

تحديد خيار- نتيجة تنسيق المرحلة الثانوية

كتابتك لرقم الجلوس المخصص لك

إدخال الرقم السري

كتابة الرمز التحقيقي

يمكنك البت في طباعة بطاقة الترشح النهائية بعد إكتمال مرحلة تقليل الإغتراب