بوابة الازهر الالكترونية 2019 “تستعد لنشر” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية ٢٠١٩ الترم الثاني

بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات 2019
تم تقسيم المقال إلى جزئين، الجزء الأول يخص نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 على موقع الازهر التعليمي، أما الجزء الثاني يخص نتيجة اعدادية الازهر 2019، حيث أعلن مشيخة الأزهر أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا ويجري تجميع درجات الطلاب لعرضها على الدكتور أحمد الطيب لاعتمادها رسميا.
لمعرفة نتائج طلاب الازهر عبر موقع بوابة الازهر التعليمية نتائج الامتحانات اضغط هنا.
بعد الدخول إلى بوابة الازهر اضغط على نتائج الامتحانات ثم اكتب رقم جلوسك في الخانة المخصصة وأخيراً ثم عرض النتيجة كما بالصورة أسفله.
طرق أخرى لمعرفة نتائج الازهر:-
- الاتصال على الساخن 19493
- تحميل تطبيق الازهر الشريف
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تحديث: تستعد البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على نشر نتائج الطلاب الازهرية خلال الدقائق المقبلة المقبلة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس
يمكنك التعرّف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الازهر الشريف التعليمية فور ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة.
لم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2019 حتى الآن.
التعليقات
محافظة الجيزة رقم الجلوس 255168
عبدالرحمن يوسف الشحات صقر رقم الجلوس٤٣٠٢٧
رقم الجلوس/272568
الثالث الاعدادي رقم الجلوس 88584
انت شايل ملحقين
مريم رامى حسن رمضان .الصف السادس .محافظه الاسكندريه ٢٥٩٨٣٦
الثالث الاعدادى 086888
السادس الابتدائي رقم جلوس ٤٧٠٨٤ نرجو الظهور
٦٠٨٩٢ رقم الجلوس
اريدها في اقرب وقت
مرضي اشرف منصور ابويدك رقم الجلوس ١٧٧١٢
اين النتيجة
نتيجه الشهاده الابتدائيه هتظهر امته
كل سنة وانت طيب مخلاص راحت
ارجو النتيجة
شيماء محمد حسانين غيث رقم الجلوس ٢٤٣٥٠٥
حنين محمد جادو محمد رقم جلوس ٢١٠٢٣١
56185
اود معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى رانيا محمود محمد السيد
رقم الجلوس 224370
209150
844 الصف السادس محافظه القاهره
انت ناجح
٩٦٠٣٩
نتيجة ابني بالصف السادس الابتدائي الأزهري ٢٠١٩
206177رقم جلوس ثالثة اعدادي أزهري 2019
منة الله الشحات الصايم شهاوي هلال
رقم جلوس
٢١٣٧٦٣
منة الله الشحات الصايم شهاوي هلال
رقم جلوس
٢١٣٧٦٣
محمد السادات محمد علي
رقم الجلوس 36531
عمر عبدالعليم فرغل رضوان رقم الجلوس 1234
منى محمد الصف الثالث الاعدادى 262466
نتيجه الشهاده الابتدائيه رقم الجلوس 213617
نسأل الله التوفيق لابنائنا الطلاب والطالبات
ننيجة الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس كام
محمد صادق ارجو منكم النتيجه ١٨٨٨١
209150
206123الصف الثالث الاعدادي
الازهرى
نتيجة امتحانات الاعداديه الازهريه بااسم روان شريف محمد رقم الجلوس209566
رقم الجلوس219238
ارجوو الظهور فورا
المرحلة الاعدادية ورقم الجلوس 212351
عبد الله ياسر على طه
رقم الجلوس 73797
عاصم عزت السعدي 23840
أمتي النتيجة بالظبط أعصبنا تعبت وشكرا
عمر جمال محمد خضر ورقم الجلوس ٤٢٥١٦