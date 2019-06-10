بوابة الازهر الالكترونية 2019 “تستعد لنشر” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية ٢٠١٩ الترم الثاني

بوابة الازهر الالكترونية 2019 يبحث عن رابطها كافة الطلاب والطالبات، وذلك بعدما أكد علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 سوف يتم اعتمادهما غداً الإثنين، ثم يتم ظهورها رسميا دون الحاجة الماسة إلى التوجه إلى المعاهد والقطاعات الأزهرية، بل يمكنك التعرف عليها من خلال الإنترنت.

بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات 2019

تم تقسيم المقال إلى جزئين، الجزء الأول يخص نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 على موقع الازهر التعليمي، أما الجزء الثاني يخص نتيجة اعدادية الازهر 2019، حيث أعلن مشيخة الأزهر أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا ويجري تجميع درجات الطلاب لعرضها على الدكتور أحمد الطيب لاعتمادها رسميا.

لمعرفة نتائج طلاب الازهر عبر موقع بوابة الازهر التعليمية نتائج الامتحانات اضغط هنا.

بعد الدخول إلى بوابة الازهر اضغط على نتائج الامتحانات ثم اكتب رقم جلوسك في الخانة المخصصة وأخيراً ثم عرض النتيجة كما بالصورة أسفله.

طرق أخرى لمعرفة نتائج الازهر:-

تحديث: تستعد البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على نشر نتائج الطلاب الازهرية خلال الدقائق المقبلة المقبلة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس

يمكنك التعرّف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الازهر الشريف التعليمية فور ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة.

لم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2019 حتى الآن.

نتيجة الاعداديه الازهريه الترم الثاني ٢٠١٩

سوف ننشر لكم نتيجه الاعداديه الازهريه ٢٠١٩ فور ظهورها رسميا خلال الساعات القبلة المقبلة، تابعونا على موقع كلمة دوت اورج لحظة بلحظة.

هل ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 لم تظهر.

اكتب رقم جلوسك والمرحلة الدراسية في تعليق لتصلك النتيجة فور ظهورها على البوابة الالكترونية للازهر الشريف.