نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية رابط مباشر الترم التاني برقم الجلوس البوابة الالكترونية

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالغربية الترم الثاني بات متاحاً خلال وقت قريب، بعد الأنباء عن انتهاء عملية تصحيح أوراق طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الدراسي المنقضي، وستكون النتائج متاحة عبر موقع مديرية التبية والتعليم بالغربية بالإضافة إلي البوابة الإلكتروينة والعديد من المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وسوف نوفر لكم النتيجة فور ظهورها عبر موقع “كلمة” فأستمروا في المتابعة معنا خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية مرت دون أى مشاكل او شكاوي من قبل الطلاب حسبما أكد، محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإضاف حماد أن هناك نحو 72 ألفا و331 طالبًا قد ادوا امتحانات الترم الثاني بكافة إدارات المحافظة، وفور نهاية الامتحانات تم تجهيز لجان التصحيح والكنترولات بشكل جيد حتي يأخذ كل طالب حقه، الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح قد انتهت والآن تجرى عملية تجميع الدرجات وسوف تظهر النتيجة خلال الساعات المقبلة فور اعتماد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية للنتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الغربية

فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم سوف نوفر لكم الروابط الخاصة بها من اجل الاستعلام عن النتائج، وسنوفر لكم طرق أخرى من أجل تسهيل معرفة النتائج، خاصة أنه من المتوقع أن يعاني السيرفير الخاص بمديرية التربية والتعليم من بطئ فور إعلان النتائج بسبب الضغط المتوقع.

ويمكنكم متابعة روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظة على مدار الساعة، علماً بإن مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم اعتمادها جميعاً.

يمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

يبدو أن بسبب امتحانات الصف الأول الثانوي قد يتأخر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للأسبوع المقبل، حيث لم تأتي أي مؤشرات من مصادر رسمية تؤكد بقُرب نهاية أعمال التصحيح.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

بحسب ما أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فإن اليوم السبت هو موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالغربية.