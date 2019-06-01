نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية رابط مباشر الترم التاني برقم الجلوس البوابة الالكترونية

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالغربية الترم الثاني بات متاحاً خلال وقت قريب، بعد الأنباء عن انتهاء عملية تصحيح أوراق طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الدراسي المنقضي، وستكون النتائج متاحة عبر موقع مديرية التبية والتعليم بالغربية بالإضافة إلي البوابة الإلكتروينة والعديد من المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وسوف نوفر لكم النتيجة فور ظهورها عبر موقع “كلمة” فأستمروا في المتابعة معنا خلال الساعات القليلة المقبلة.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية
امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية مرت دون أى مشاكل او شكاوي من قبل الطلاب حسبما أكد، محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وإضاف حماد أن هناك نحو 72 ألفا و331 طالبًا قد ادوا امتحانات الترم الثاني بكافة إدارات المحافظة، وفور نهاية الامتحانات تم تجهيز لجان التصحيح والكنترولات بشكل جيد حتي يأخذ كل طالب حقه، الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح قد انتهت والآن تجرى عملية تجميع الدرجات وسوف تظهر النتيجة خلال الساعات المقبلة فور اعتماد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية للنتيجة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الغربية
فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم سوف نوفر لكم الروابط الخاصة بها من اجل الاستعلام عن النتائج، وسنوفر لكم طرق أخرى من أجل تسهيل معرفة النتائج، خاصة أنه من المتوقع أن يعاني السيرفير الخاص بمديرية التربية والتعليم من بطئ فور إعلان النتائج بسبب الضغط المتوقع.
ويمكنكم متابعة روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظة على مدار الساعة، علماً بإن مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم اعتمادها جميعاً.
يمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالغربية.
يبدو أن بسبب امتحانات الصف الأول الثانوي قد يتأخر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للأسبوع المقبل، حيث لم تأتي أي مؤشرات من مصادر رسمية تؤكد بقُرب نهاية أعمال التصحيح.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية
بحسب ما أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فإن اليوم السبت هو موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالغربية.
التعليقات
ليه نتيجة الغربيه كل سنه على الحال ده متأخره
ريهام شريف
رقم الجلوس ٣١٣٣٤
الغربيه ليه متاخره
Sameh
19152
الغربية
47794
ارجو.الرد
احنا قاعدين علي اعصبنا ربنا يستر
9988محافظة الغربية
الاسم/عبدالله حامد عبدالله يوسف قاسم
رقم الجلوس/9988
رقم الجلوس 41282
متى ظهور النتيجه رقم الجلوس 1995
58299 محافظه الغربيه
اريد الشهادة فور نزولها مباشرةً لرقم 32140
رقم الجلوس 43834
شهاده الاعداديه الترم التانى الغربيه
نتيجه الاربيه
لوحه المفاتيح باللغه العربيه
نتيجة لرقم الجلوس 52387
اشمعنى الغرببه اللى متاخره
دينا محمد محمد كريتع. رقم الجلوس. ٤٦٥٥٤. مركز زفتى
نتيجه اعداديه الغربيه
58282 الغربيه
لو سمحتم نتيجة ٣ اعدادي محافظة الغربية رقم الجلوس ٢١٢٥٤
٢٣٣٥٣. الغربيه تامر احمد
19802الغربيه لو سمحت
مركز زفتا رقم جلوس ٤٣٧٣٢
٤٣٧٣٢ رقم الجلوس
رقم جلوسه 65047
لو سمحتم ممكن اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى هتطلع أمته
الغربية ظهرت
رقم الجلوس 3110 ارجو الرد