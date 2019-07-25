رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم”

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 عبر الإنترنت،وقد أعلن نائب وزير التربية و التعليم الأستاذ “خالد عبد الحكم” بأن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس سوف تكون متاحة بشكل رسمي عبر لينك تظلمات الثانوية العامة،وقد أوضح “عبد الحكم” بأن النتيجة سوف تكون متاحة الخميس 25-7-2019،يذكر بأن اليوم 25-7-2019 الموافق الخميس و هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة 2019،و سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولي للشهادة الثانوية خلال الأسبوع المقبل،و ستنطلاق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات الثانوية.

طريقة الحصول علي نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية برقم الجلوس

وقد أوضح الأستاذ “خالد عبد الحكم” بأن وزارة التربية و التعليم قد وفرت هذا العام الحصول على نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي،وذلك من خلال رابط رسمي للحصول علي نتيجة التظلم،حتي تسهل على الطلاب حصولهم علي النتيجة وقد أوضح “عبد الحكم” بأن الطالب الذي سيحصل على أي درجة بالتظلم سوف يسترد المائة جنية التي قام بدفعها في أي مادة من المواد،وقد وفرت الوزارة طريقتين للإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019:

الطريقة الأولي

بإرسال خطاب إلى الطالب الذي يثبُت بأنه يستحق درجات بالمادة التي تقدم بها لعمل تظلم،و يتضمن الخطاب شهادة ثانوية عامة جديدة تحتوي على الدرجات التي تم إضافتها و إذا سجل الطلاب الرغبات على الإنترنت فيمكنه تعديل الرغبات بعد إبلاغ وزارة التربية و التعليم مكتب التنسيق.

الطريقة الثانية

و هي عن طريق زيارة الموقع الرسمي لنتيجة تظلمات الثانوية العامة،و الإطلاع على نتيجة التظلم،و يقوم الطالب بإسترداد المائة الجنية في المادة التي تظلم بها،و في حالة عدم وصول الخطاب فيمكن للطالب زيارة المدرسة التابع لها و الحصول على شهادة ثانوية معدلة بالدرجات المضافة.