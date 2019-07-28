98.4 % للطب و 97.8 % للصيدلة .. في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة وذلك للعام الدراسي 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى 98.4 %، بينما الحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 97.8% ، في حين وصل الحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان إلى 98.29 %، وتمثل الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى في 97.98 %.

الاستعداد للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

كما قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوجود أماكن متاحة بكل من كلية التمريض، وكلية العلوم، والزراعة وكذلك كلية الألسن، والآثار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هذا بالإضافة إلى باقي الكليات النظرية لطلاب “علمي علوم” في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، ومن المخطط أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من شهر يوليو وذلك للعام الدراسي 2019.

الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية: