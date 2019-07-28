98.4 % للطب و 97.8 % للصيدلة .. في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة وذلك للعام الدراسي 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى 98.4 %، بينما الحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 97.8% ، في حين وصل الحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان إلى 98.29 %، وتمثل الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى في 97.98 %.
الاستعداد للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة
كما قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوجود أماكن متاحة بكل من كلية التمريض، وكلية العلوم، والزراعة وكذلك كلية الألسن، والآثار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هذا بالإضافة إلى باقي الكليات النظرية لطلاب “علمي علوم” في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، ومن المخطط أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية يوم الأربعاء القادم الموافق 31 من شهر يوليو وذلك للعام الدراسي 2019.
الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية:
- طب المنصورة 405.5 درجة.
- طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 درجة.
- هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 درجة.
- طب جنوب الوادى 405 درجة.
- طب الزقازيق 405 درجة.
- طب طنطا 405 درجة.
- طب القاهرة 405 درجة.
- طب سوهاج 405 درجة.
- طب عين شمس 404.5 درجة.
- طب الإسكندرية 404.5 درجة
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 درجة
- طب بنها 404.5 درجة
- طب المنيا 404.5 درجة
- طب كفر الشيخ 404.5 درجة
- طب حلوان 404 درجة
- طب بور سعيد 404 درجة
- طب أسيوط 404 درجة
- طب الفيوم 403.5 درجة
- طب السويس 403.5 درجة
- طب أسوان 403.5 درجة
- طب بنى سويف 403.5 درجة
- طب أسنان الزقازيق 403 درجة
- طب أسنان المنيا 403 درجة
- طب أسنان بنى سويف 403 درجة
- طب أسنان أسيوط 403 درجة
- طب أسنان الفيوم 403 درجة
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403 درجة
- طب أسنان طنطا 403 درجة
- طب أسنان كفر الشيخ 403 درجة
- طب أسنان المنصورة 403 درجة
- طب أسنان جنوب الوادى 403 درجة
- طب أسنان عين شمس 403 درجة
- طب أسنان الإسكندرية 403 درجة
- طب أسنان القاهرة 403 درجة
- صيدلة المنوفية 402.5 درجة
- صيدلة جنوب الوادى 402.5 درجة
- صيدلة الفيوم 402 درجة
- صيدلة دمنهور 402 درجة
- صيدلة المنصورة 402 درجة
- صيدلة مدينة السادات 402 درجة
- صيدلة المنيا 402 درجة
- صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5 درجة
- صيدلة بنى سويف 401.5 درجة
- صيدلة الزقازيق 401.5 درجة
- صيدلة طنطا 401.5 درجة
- صيدلة القاهرة 401.5 درجة
- صيدلة سوهاج 401.5 درجة
- صيدلة عين شمس 401.5 درجة
- صيدلة أسيوط 401 درجة
- صيدلة الإسكندرية 401 درجة
- صيدلة بور سعيد 401 درجة
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
- صيدلة حلوان 401 درجة
- علاج طبيعى القاهرة 400.5 درجة
- علاج طبيعى بنى سويف 400.5 درجة
- علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5 درجة
- علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5 درجة
- طب بيطرى المنوفية 399.5 درجة
- ألسن كفر الشيخ 399.5 درجة
- طب بيطرى المنصورة 399 درجة
- طب بيطرى المنيا 399 درجة
- طب بيطرى الزقازيق 399 درجة
- طب بيطرى بنى سويف 399 درجة
- علوم البترول والتعدين مطروح 399 درجة
- طب بيطرى كفر الشيخ 398.5 درجة
- طب بيطرى جنوب الوادى 398.5 درجة
- طب بيطرى أسوان 398.5 درجة
- طب بيطرى سوهاج 398.5 درجة
- طب بيطرى أسيوط 398.5 درجة
- طب بيطرى دمنهور 398.5 درجة
- طب بيطرى القاهرة 398.5 درجة
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 درجة
- طب بيطرى الإسكندرية 398 درجة
- طب بيطرى بنها 398 درجة
- طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398 درجة
- طب بيطرى مدينة السادات 398 درجة
- طب بيطرى مطروح 398 درجة
- طب بيطرى الوادى الجديد 398 درجة
- هندسة دمياط 397.5 درجة
- هندسة المنصورة 395 درجة
- هندسة القاهرة 395 درجة
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 درجة
- هندسة بنى سويف 393 درجة
- هندسة الزقازيق 392 درجة
- هندسة عين شمس 392 درجة
- هندسة جنوب الوادى 392 درجة
- هندسة طنطا 391 درجة
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 درجة
- هندسة بنها 390 درجة
- هندسة بنها بشبرا 389.5 درجة
- هندسة كفر الشيخ 389.5 درجة
- هندسة بور سعيد 389.5 درجة
- هندسة الإسكندرية 389.5 درجة
- هندسة سوهاج 389.5 درجة
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