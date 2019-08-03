admission.gov.sd || ظُهور نتيجة القبول بالجامعات السودانية 2019 برقم الإستمارة

تستعد وزارة التعليم في السودان للإعلان رسميا عن نتيجة القبول في الجامعات السودانية 2019، للطلاب الوافدين والشواغر الحكومية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي السودانية، حيث يمكن للطلاب بعد ذلك الإستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية 2019، وذلك عبر الدخول على بوابة الوزارة الرسمي، والذي ننشره لكم عبر الروابط في السطور التالية.

طرق الإستعلام عن نتائج القبول للجامعات السودانية 2019

نقدم لكم الآن لجميع الطلاب في السودان، طريق الإستعلام عن نتائج القبول للجامعات السودانية 2019 لجميع المترشحين، حيث يبلغ عدد الطلاب السودانيين المنتظرين لنتائج قبول الجامعات السودانية ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة، وكل ما عليكم الآن هو اتباع الخطوات التالية.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر الموقع.

اختيار نوع القبول وتسجيل رقم الإستمارة الخاصة به.

الضغط على ارسال وسوف تظهر الكلية والجامعة التي تم قبوله بها، وذلك فور اعلان النتيجة.

أسس وضوابط الترشيح بعد نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019

كانت مؤسسات التعليم العالي كشفت في بيان لها الأربعاء الماضي، عن أسس وضوابط الترشيح قبل إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019، ومن أبرز تلك الأسس والضوابط ما يلي:

يتم الترشيح بناءً على ترتيب الرغبات

تقوم الإدارة بفرز وتعديل الرغبات المسجلة

عن شروط القبول العام فإنها تتمثّل في ضرورة النجاح في المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تكون من نفس عام التقديم، فضلاً عن أن القبول للبكالوريوس يتم بناءً على النسـبة المئوية والنجاح في القسم الأكاديمي وخصوصًا في المواد الأربع الإجبارية، واكدت الوزارة، انها ستعلن عن نتائج القبول للجامعات السودانية، خلال ساعات من الآن، وسيتم اعتمادها من جانب الوزير بالقاعة الدولية للمؤتمرات بمباني الوزارة والذي يعلن نسب القبول والتخصصات المتاحة والحدود الدنيا في كل تخصص دراسي .