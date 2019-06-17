“Answers Now” إجابة امتحان الفلسفة والمنطق لشعبة الثانوية العامة الأدبية 2019

قام طلاب الشعبة الأدبية اليوم الاثنين 17-6-2019، بتأدية الامتحان في مادة “الفلسفة والمنطق”، بإجمالي عدد 255 ألف و194 طالبًا وطالبة، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

كما قامت طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” بإجمالي عدد 117 ألف و331 طالبًا وطالبة، وقد بدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا من صباح اليوم الاثنين 17-6-2019 ، بينما قاموا طلاب الشعبة العلمية بتأدية امتحان مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و 104 طالباً .

والجدير بالذكر أنه لم يشتكِ الطلاب من امتحان الفلسفة والمنطق، فقد أكد الطلاب على إجماع الآراء أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه يحتاج حفظ كبير للمقرر الدراسي ،وربط بعض الجزئيات ببعضها البعض، هذا وتم تداول بعض الأسئلة من امتحان الفلسفة والمنطق على موقع التواصل الاجتماعي .

وقد قام المتحدث الرسي بإسم وزارة التربية والتعليم رضا حجازي المتحدث الرسمي، بتأكيده أنه لا يوجد صحة لتلك الشائعات التي تهدف لقلق الطلاب، كما أنه تم القضاء على الصفحات التي تدعي بالتسربب طبقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

ومن خلال موقعنا ” كلمة دوت أورج” قام فريق متكامل بتوفير حل امتحان مادة ” الفلسفة والمنطق” لجميع الطلاب، وذلك لكي يطمئنوا على إجابتهم التي قاموا بتدليتها في الامتحان، وخلال السطور القادمة سوف ننشر لكم تلك الاجابات، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكن المزيد من الأخبار .