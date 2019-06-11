بوابة الأزهر الالكترونية | نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس (الاعدادية – الابتدائية) عبر موقع azhar.eg

بعد طول انتظار تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ونتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من قبل مشيخة الأزهر، وبالتالي اصبح من خلال موقع azhar.eg الخاص بالازهر وهو الموقع الوحيد المصرح له بنشر نتائج الشهادات الازهرية 2019، حتى أصبح البحث كثير عن بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس بحثاً عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس وبالتالي سوف نضع لكم رابط بوابة الأزهر الالكترونية 2019 وهى بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج حتى يسهل على راغبي معرفة نتائج الشهادات بالأزهر من الاستعلام المباشر عبر بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس والبحث عن النتيجة، وخاصة بعد أن تم اعتماد نتيجتي الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وبالتالي يسهل على أبناءنا الطلاب وقرائنا في موقع كلمة الاخباري من معرفة نتائج الازهر عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية للنتنائج azhar.eg وكذلك يمكن معرفة النتيجة بترك تعليق أسفل المقالة موضح به رقم الجلوس والمرحلة التعليمية الأزهرية (الشهادة الابتدائية – الشهادة الاعدادية) مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات.

بوابة الازهر الالكترونية

من خلال بوابة الأزهر الالكترونية للشهادات يمكنكم معرفة نتائج الشهادات الازهرية وذلك بالدخول مباشرة عبر الرابط التالي “ http://www.azhar.eg/ ” ومن ثم اختيار المرحلة الدراسية المخصصة وهى الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية، ومن ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث، كما توضح الصورة.

والجدير بالذكر ان نتيجة الشهادات الأزهرية كانت كما يلي: