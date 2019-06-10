نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية azhar-eg-RESULTS موقع بوابة الأزهر نتائج الامتحانات

ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات azhar-eg-RESULTS برقم الجلوس، حيث من المنتظر اعتماد نتائج طلاب الأزهر في الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني من امتحانات أخر العام الدراسي 2018-2019 الدور الأول، اليوم الإثنين بناءً على التصريحات التي صدرت عن الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحدد فيها ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال 48 ساعة منذ صباح أمس الأحد، ولذا من المرجح وبشدة الإعلان عن نسب النجاح الرسمية أوائل الشهادات الأزهرية من خلال موقع الأزهر التعليمي خلال الساعات المقبلة.

موقع الأزهر الشريف نتائج الامتحانات azhar-eg-RESULTS بجانب بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، هما روابط الحصول على كشوف الدرجات للطلاب والطالبات في جميع المعاد الأزهرية للشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية، ولا يوجد مواقع أخرى تأكد حصولها على حق إعلان النتائج، ولذا سنضع لكم م سيتوافر من روابط رسمية ستفعل قريباً جداً، ستوفر إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

تناقلت الصحف تصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التي حملت الطمائنينة للطلاب وأولياء الأمور، بعد حديثة عن ارتفاع نسب النجاح وفق الإحصائيات التي ستصدر عقب اعتماد نتائج الامتحانات للشهادات الأزهرية الابتدائي والإعدادية، وان نسب النجاح ستكون مرتفعة عن نظيرتها، وتحديده مدة 48 ساعة لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من المواقع الرسمية لنتائج طلاب الأزهر الشريف، وسيكون موقع بوابة الأزهر الإلكترونية هو الموقع الأساسي للحصول على النتائج.

موقع بوابة الأزهر نتائج الامتحانات azhar-eg-RESULTS

نرصد مستجدات موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لحين تفعيل رابط نتائج الامتحانات azhar-eg-RESULTS للعام الدراسي 2018-2019 برقم الجلوس، أو عبر موقع الزهر التعليمي وسنرفق لكم ما يتاح من روابط خاصة في ظل حالة الضغط الكبيرة المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة.