موقع الازهر الإلكتروني للنتائج azhar eg splash نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019

يعلن موقع الازهر الإلكتروني للنتائج azhar eg splash رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، وذلك اليوم الثلاثاء 11 يونيو عقب اعتماد الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نسب النجاح للدور الأول، والتي اعلنها الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومن خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ورابط الموقع التعليمي لمشيخة الأزهر، سيتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري، والثالث الإعدادي الأزهري برقم جلوس الطالب.

الشيخ على خليل كان قد تحدث عن اعتماد وظهور نتائج الطلاب في الشهادات الأزهرية لمرحلتي التعليم الأساسي اليوم الإثنين، عقب اعتماد النتائج من الشيخ صالح عباس، غير انه اتبع ذلك بتصريحات نقلها موقع السوم السابع، حدد فيها نسب النجاح في نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، واكد ظهور نتائج الامتحانات الأزهرية عبر موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج azhar eg splash اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019 بمشيئة الله، أو على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط موقع الأزهر الإلكتروني azhar eg splash

بوابة الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، كانت قد أعلنت منذ عدة أيام نتائج أبناؤنا في الخارج في الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، وها نحن على بعد ساعات قليلة من ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية و الابتدائية الأزهرية للفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019، ومن بين الروابط الرسمية التي يصدر عليها نتائج الامتحانات الأزهرية موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج azhar eg splash أو رابط موقع الأزهر التعليمي azhar.eg/education حيث من المؤكد تقديم النتائج برقم الجلوس.

نسبة نجاح نتيجة الإعدادية الأزهرية

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 65.22% .

نسبة نجاح نتيجة الابتدائية الأزهرية

أعلن الشيخ على خليل أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% وقدم التهنئة للطلاب والطالبات، واعرب عن سعادته بتلك النسب في نتيجة الدور الأول.